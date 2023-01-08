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Защитник «Кардиффа» повторил знаменитый сейв Суареса в матче с Ганой

вчера, 19:54
КардиффЛоготип футбольный клуб Кардифф2 : 2Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

Футболист «Кардиффа» Жоэль Бэган во время матча Кубка Англии против «Лидса» (2:2) отметился неоднозначным действием.

К 31-й минуте «лазурные птицы» вели со счетом 2:0, но Родриго отыграл один из мячей на 65-й. Ближе к концовке поединка защитник Жоэль Бэган отразил удар Эктора Фирпо, но сделал это рукой. Примерно так же нападающий Луис Суарес спас в 2010 году сборную Уругвая от поражения в матче с Ганой в 1/4 финала чемпионата мира. Бэган получил прямую красную карточку на 80-й минуте, но Родриго не смог реализовать пенальти — спасение голкипера Джека Алнвика. Таким образом, защитник выручил свою команду ценой удаления с поля. Но «Лидс» все равно сравнял счет на 90+3-й — отличился Сонни Перкинс.

Команды примут участие в переигровке матча.

Защитник «Кардиффа» повторил знаменитый сейв Суареса в матче с Ганой

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:25
Нужно учиться на других примерах и забивать важные голы с игры.
112910415
112910415
вчера в 20:33
повторение славы не даёт
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:26
На то они и "лазурные птицы", что бы порхать и вытаскивать такие мячи.
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 20:23
Теперь надо покусать ещё кого-нибудь...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:22
Спасался бедняга как мог, всё равно не помогло
Гость
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