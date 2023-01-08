Защитник «Кардиффа» повторил знаменитый сейв Суареса в матче с Ганой

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вчера, 19:54

Футболист «Кардиффа» во время матча Кубка Англии против «Лидса» (2:2) отметился неоднозначным действием.

К 31-й минуте «лазурные птицы» вели со счетом 2:0, но Родриго отыграл один из мячей на 65-й. Ближе к концовке поединка защитник Жоэль Бэган отразил удар Эктора Фирпо, но сделал это рукой. Примерно так же нападающий Луис Суарес спас в 2010 году сборную Уругвая от поражения в матче с Ганой в 1/4 финала чемпионата мира. Бэган получил прямую красную карточку на 80-й минуте, но Родриго не смог реализовать пенальти — спасение голкипера Джека Алнвика. Таким образом, защитник выручил свою команду ценой удаления с поля. Но «Лидс» все равно сравнял счет на 90+3-й — отличился Сонни Перкинс.

Команды примут участие в переигровке матча.