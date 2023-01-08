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Аршавин: «Не было такого, чтобы просили не брать детей Денисова в „Смену“»

вчера, 21:05

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему детей экс-игрока «сине-бело-голубых» Игоря Денисова нет в академии клуба.

Не было такого, что позвонили и сказали детей Денисова в «Смену» не брать. Игорь хотел, чтобы они тренировались, причём отдельно и в определённое время. Насколько я понимаю, то ли не было зала, то ли мы не хотели, чтобы кто-то тренировался отдельно, даже дети Денисова. Думаю, его сыновья соответствуют уровню нашей молодёжи, если бы он захотел, мы бы их приняли. Не знаю, есть ли у Игоря обида на клуб, думаю, эта ситуация больше раздута.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 23:04
Толи не было?)...Толя кто такой?)...
memphis
memphis
вчера в 21:47
Не было зала у Газпрома для детей одной из своих самых главных звёзд...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:21
Андрюша не покраснел, или не по розовел?).
Гость
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