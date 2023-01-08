Аршавин: «Не было такого, чтобы просили не брать детей Денисова в „Смену“»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» рассказал, почему детей экс-игрока «сине-бело-голубых» Игоря Денисова нет в академии клуба.

Не было такого, что позвонили и сказали детей Денисова в «Смену» не брать. Игорь хотел, чтобы они тренировались, причём отдельно и в определённое время. Насколько я понимаю, то ли не было зала, то ли мы не хотели, чтобы кто-то тренировался отдельно, даже дети Денисова. Думаю, его сыновья соответствуют уровню нашей молодёжи, если бы он захотел, мы бы их приняли. Не знаю, есть ли у Игоря обида на клуб, думаю, эта ситуация больше раздута.