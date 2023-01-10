Суд возбудил дело в отношении Алвеса, обвиняемого в сексуальном насилии

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес находится под следствием.
Верховный суд Каталонии возбудил дело в отношении бразильца по обвинению в сексуальном насилии. Дело открыто после жалобы, поданной женщиной в связи с событиями, которые, предположительно, произошли в конце декабря прошлого года.
Алвес отрицает все обвинения. Футболист находится в Мексике, где выступает за «Пумас».
думаю этот мог нашкодить , почему, потому за ним всегда большие деньги, отмажится....!!!
думаю этот мог нашкодить , почему, потому за ним всегда большие деньги, отмажится....!!!
Пусть у Рукаку учатся. И деньги сохранил, и удовольствие получил)).
Пусть у Рукаку учатся. И деньги сохранил, и удовольствие получил)).