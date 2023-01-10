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Суд возбудил дело в отношении Алвеса, обвиняемого в сексуальном насилии

вчера, 16:17

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес находится под следствием.

Верховный суд Каталонии возбудил дело в отношении бразильца по обвинению в сексуальном насилии. Дело открыто после жалобы, поданной женщиной в связи с событиями, которые, предположительно, произошли в конце декабря прошлого года.

Алвес отрицает все обвинения. Футболист находится в Мексике, где выступает за «Пумас».

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Все комментарии
Цуцык
Цуцык
вчера в 20:49
В Барселоне почти все с гнильцой.
shur
shur ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:52
...В Испании в целом или в Каталонии...?
протон
протон
вчера в 16:49
В Испании ужасное антимужское законодательство. Обвинить мужчину в насилии можно без доказательств, и судьи становятся на сторону "жертв" и выносят обвинительные приговоры. Это такой странный эксперимент над человеческими сообществом, и он вряд ли приведет к чему-то хорошему.
shur
shur
вчера в 16:49
...когда Я его впервые увидел, какой то он склизкий, сказал я себе ! Классно играет,но как то из подтишка, странно одевается, это его знаменитое возвращение в Барсу босяком, вообщем Я
думаю этот мог нашкодить , почему, потому за ним всегда большие деньги, отмажится....!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:28
Лига сексманьяков какой-то). Денег мало что-ли?
Пусть у Рукаку учатся. И деньги сохранил, и удовольствие получил)).
ДСА
ДСА
вчера в 16:21
Очевидно поэтому Алвес в Мексику и сбежал, подальше от испанского правосудия.
Гость
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