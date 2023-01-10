Суд возбудил дело в отношении Алвеса, обвиняемого в сексуальном насилии

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вчера, 16:17

Бывший защитник «Барселоны» находится под следствием.

Верховный суд Каталонии возбудил дело в отношении бразильца по обвинению в сексуальном насилии. Дело открыто после жалобы, поданной женщиной в связи с событиями, которые, предположительно, произошли в конце декабря прошлого года.

Алвес отрицает все обвинения. Футболист находится в Мексике, где выступает за «Пумас».