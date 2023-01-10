Во Франции скандал. Обманули Зидана, глава федерации лишится работы из-за наезда на легенду

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вчера, 22:38

Также придется разбираться с обвинениями в домогательствах.

Передачи поста главного тренера сборной Франции после чемпионата мира в Катаре ожидали все – еще в ноябре писали, что вместо Дидье Дешама у руля национальной команды встанет Зинедин Зидан. Экс-наставник «Реала» ради этой должности отказал всем мировым грандам, которые на него претендовали. Но недавно стало известно, что с Дешамом все же продлили контракт. А президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ отметился резким комментарием в адрес легенды – и теперь столкнулся с большими проблемами.

Вопрос о назначении Зидана был решен

Так говорили в начале ноября. Специалист, ушедший из мадридского «Реала», видел себя только в качестве наставника родной сборной. В переговоры, по слухам, включались «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» — последние даже дали согласие, чтобы Зинедин совмещал клубную деятельность с работой в сборной. И не секрет, что видеть его в клубе хотел Килиан Мбаппе, который ради парижан в последний момент отказал тем самым мадридцам.

Однако Зидан оказался непреклонен – и сообщалось, что национальная федерация все-таки пришла к соглашению со специалистом. Контракт Дешама истекал в декабре, он принес сборной все что только можно – поэтому, по инсайдам, смена поколений у руля французов должна была произойти независимо от результатов мундиаля в Катаре. Договоренность уже была достигнута.

Первые тревожные звоночки для французской легенды зазвучали уже после окончания турнира. «Синие» вновь добрались до финала и в тяжелейшем противостоянии уступили Аргентине. Сразу после этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попросил Дидье продолжить тренировать национальную команду, появились слухи, что будущее специалиста обсуждается – вопрос решится в скором времени. И уже в январе стало ясно, что Зидана в качестве тренера сборной Франции мы не увидим (по крайней мере, сейчас) – Дешам подписал новое соглашение до конца ЧМ -2026.

Причем позднее появились слухи, что президент FFF Ноэль Ле Грэ о своем решении по Дешаму даже не уведомил исполнительный комитет организации, а в ходе заседания исполкома вопрос нового контракта тренера попросту не поднимался.

Президент FFF грубо отозвался о Зидане

В целом решение оставить Дидье понятно – зачем ломать то, что работает, тем более так хорошо? Больше вопросов оставляет отношение к не менее значимому французу: если ноябрьский инсайд – правда, то для чего на ходу менять решение? Это неуважение к Зидану. Между ним и французской футбольной федерацией явно сложились непростые отношения – чего стоит один комментарий президента организации Ноэля Ле Грэ:

Я очень хорошо знаю, что Зидан всегда был рядом, не нужно рассказывать никаких историй. У него было много сторонников, и некоторые ждали ухода Дешама. Но кто может всерьез упрекнуть Дидье? Кто именно? Мы можем провести плохой матч, но я работаю с ним уже 10 лет, и промахов было не так уж много. Знаете, это прекрасно. Я никогда не встречался с Зиданом, мы не думали о расставании с Дешамом. Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Если бы он позвонил, я бы даже не взял трубку.

Повода для такого резкого высказывания не было, резких реплик сам Зидан не допускал. Может, переговоры о контракте оставили ужасное впечатление о специалисте. Может, в Федерации просто устали от вопросов, каково будущее Зинедина с национальной командой.

За своего кумира быстро вписался нынешний лидер сборной Франции Килиан Мбаппе – о возникшем конфликте он высказался кратко, зато четко: «Зидан – это Франция. Не стоит неуважительно относиться к легенде». Вслед за ним Зинедина поддержали Франк Рибери, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, даже «Реал».

Ле Грэ может потерять работу

Наезд на знакового для футбола Франции тренера и экс-футболиста не может пройти даром. Ле Грэ позднее все же извинился:

Я бы хотел извиниться за эти высказывания, которые совершенно не отражают ход моих мыслей, а также ничего не говорят о моем отношении к тому, каким игроком Зидан был и каким тренером он стал. Я дал RMC интервью, которое мне не следовало давать, потому что в ходе него пытались разжечь противоречия и противопоставить Дидье Дешама Зинедину Зидану. Это два столпа французского футбола. Признаю, что я допустил неаккуратные слова, которые привели к недопониманию. Зинедин Зидан знает, что я, как и весь французский народ, отношусь к нему с безграничным уважением.

Но последствия скандала остановить вряд ли удастся – в СМИ уже появились сообщения, что исполком французской футбольной федерации готов инициировать отставку президента организации. Слова функционера о Зидане называют «точкой невозврата» в решении по будущему Ноэля.

Также сообщается, что Макрон хочет видеть во главе FFF Мишеля Платини вместо Ле Грэ и уже контактировал с ним на предмет потенциального назначения.

Самому же Ле Грэ придется разбираться с еще одной проблемой – футбольный агент Соня Суид обвинила главу федерации в сексуальных домогательствах. По словам агента, функционер заманил ее в свою квартиру под предлогом разговоров о развитии женского футбола и пообещал реализацию идей в обмен на близость. Вполне вероятно, что после такого скандала Ноэлю придется искать новую работу, но что будет с треугольником «сборная Франции-Дешам-Зидан» — непонятно.