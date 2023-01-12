Принципиальный соперник клуба Роналду хочет пригласить Месси

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вчера, 12:14

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии планирует подписать контракт с нападающим ПСЖ .

Саудовский клуб является принципиальным соперником команды «Аль-Наср», за которую выступает . «Аль-Хиляль» готов платить Месси 300 миллионов долларов в год, весомая часть этой суммы пойдет из государственной казны. Соглашение Месси с парижанами действует до конца нынешнего сезона, ПСЖ намерен его продлить.

В Саудовской Аравии считают, что наличие в местном чемпионате столь известных игроков позволит привлечь внимание к заявке на проведение чемпионата мира 2030.