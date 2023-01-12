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Принципиальный соперник клуба Роналду хочет пригласить Месси

вчера, 12:14

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии планирует подписать контракт с нападающим ПСЖ Лионелем Месси.

Саудовский клуб является принципиальным соперником команды «Аль-Наср», за которую выступает Криштиану Роналду. «Аль-Хиляль» готов платить Месси 300 миллионов долларов в год, весомая часть этой суммы пойдет из государственной казны. Соглашение Месси с парижанами действует до конца нынешнего сезона, ПСЖ намерен его продлить.

В Саудовской Аравии считают, что наличие в местном чемпионате столь известных игроков позволит привлечь внимание к заявке на проведение чемпионата мира 2030.

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Все комментарии
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 18:35
Рано ему куда то ещё, как и Рон в 37-38 переидёт куда-то в Млс или в этот же Аль Хиляль
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:08
Совсем с ума сошли, арабы
John 5mith
John 5mith
вчера в 18:04
Пусть уж Роналду останется рекордсменом в том что для него важнее всего.
Некоторых игроков просто больше интересует футбол.
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:00
Месси до следующего чемпионата мира будет играть в Европе
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:59
Крутые деньжища,так и заманят.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:55
Месси везде востребован больше, чем Роналду.
Если перейдёт в СА, то и там перебьёт его по всем статьям 😀
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:40, ред.
Месси Аль будет хилять, а Роналду в Аль сразу обо... завидев Лео!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:30
Гей-нарцисс этого не переживёт.
И в принципе не важно перейдёт Месси или нет, одно то, что и здесь Месси ценят больше уже унижения для гей-нарцисса.
Как тут не вспомнить слова Руди Гарсии когда его спросили о приходе гея-нарцисса: «Роналду? Сначала я хотел подписать Месси. Я лично пытался привезти Лео из Дохи».
Цуцык
Цуцык ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 15:07
Инфантино и там ему рай обеспечит. Не переживай.
shur
shur
вчера в 14:44, ред.
... 2036 год , 23.00 часа по Москве, улицы города опустели, преступность резко снизилась, хозяева забыли выгулять своих любимых песиков.... Идет прямая трансляция финала Кубка Аравии, встречаются Аль-Хиляль - Аль Наср , в центре поля капитаны команд 50-летний Крирон и 48-летний Леомес....!!!
INGUSH
INGUSH
вчера в 14:44
Рано.. как минимум 2-3 года ещё может поиграть в европе
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 14:35
Хотеть не значит предлагать) скорее похоже на желание создать хайп за счёт других.
Кроме того, маловероятно, что Лео согласится. Его уровень позволяет выступать в Европе, в отличие от балласта)
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 14:28
А зачем им этот недоразвитый пешеход? 14 голов за 2 сезона в лиге фермеров.В лиге,где нет ни одного конкурента))))))))))))
Futurista
Futurista
вчера в 14:06
С такой зарплатой Месси будет явным фаворитом в номинации "Золотой гном")...
adekvat
adekvat ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 13:58
Что нельзя купить за деньги то можно купить за большие деньги.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:48
Приятно видеть переобувающихся на ходу персофанов серой тени))
h755eer5e8nn
h755eer5e8nn
вчера в 13:37
Лично мне это безразлично.
Deville
Deville
вчера в 13:37
хотеть не вредно.
Elliada
Elliada
вчера в 13:29
300 млн предлагают Месси против 200 млн Роналду. Будь он балластом, который никому не нужен, он бы согласился. Но в Европе он еще нужен.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:20
Начали пипирками меряться.
112910415
112910415
вчера в 13:06
но у Месси же не было детской мечты про Аравию ...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:01
Азиаты готовятся к переходу России в Азию
drug01
drug01 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:53
Это всё болтовня, не всех можно купить за деньги
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
вчера в 12:49
В Аравию уходят только старые никому ненужные балласты... Звоните Месси, когда ему будет 38... Да, и ценник надо поднять... Пол лярда устроит... Заодно и заявку вашу продвинет на ЧМ... А-ха-ха-ха..
Swift2005
Swift2005
вчера в 12:38
Месси лучший футболист мира! ПСЖ ещё больше зарплату предложит
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:35
Уже до госказны добрались!
lotsman
lotsman
вчера в 12:31
Если перейдёт в Аль Хиляль, то будут бороться лбами Месси с Роналду. Интересно будет.))
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