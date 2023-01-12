Футболист Илья Кухарчук перешёл в «Торпедо».
Ранее игрок выступал за «Химки». В текущем сезоне РПЛ он провел 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Футболист Илья Кухарчук перешёл в «Торпедо».
Ранее игрок выступал за «Химки». В текущем сезоне РПЛ он провел 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Оренбург или Урал больше бы ему подошли....но удачи в любом случае, добротный игрок по нашим меркам
Оренбург или Урал больше бы ему подошли....но удачи в любом случае, добротный игрок по нашим меркам