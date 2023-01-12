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Кухарчук перешёл в «Торпедо»

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протон
протон
вчера в 20:42
Один из самых универсальных игроков нижней половины таблицы. Торпедо точно не безнадежное с уже состоявшимися трансферами его и Журавлева и теми, что вроде бы рассматриваются.
Оренбург или Урал больше бы ему подошли....но удачи в любом случае, добротный игрок по нашим меркам
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:07
Не вижу разницы для игрока - что Химки, что Торпедо - прямой путь в первую лигу.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:38
Даже не представляю себе, кто это?
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:35
Посмотрим что из этого получится. Не думаю что это усиление для РПЛ.
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