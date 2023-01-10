«Зенит» объявил о масштабной сделке по бразильским футболистам

«Зенит» объявил о сделке с бразильским клубом «Коринтианс» по переходу нескольких игроков. Соглашение затронуло , , , , и Педро.

«Зенит» подробно рассказал об условиях договора:

По условиям соглашения, нападающий Юри Альберто переходит в «Коринтианс» в зимнее трансферное окно; клуб при этом получит 50% от цены при следующем трансфере.

К «сине-бело-голубым» этой зимой присоединяется 19-летний левоногий центральный защитник Роберт Ренан, выступающий также за сборную Бразилии U-20. Контракт с футболистом рассчитан на пять сезонов.

Также «Зенит» пополнит 22-летний разноплановый полузащитник Ду Кейрос. Соглашение с футболистом будет рассчитано на пять сезонов и вступит в силу летом 2023-го.

Кроме того, «Зенит» и «Коринтианс» на определенных условиях договорились о досрочном прекращении арендного соглашения с Иваном — вратарь продолжит профессиональную карьеру в Бразилии, вместе с этим Густаво Мантуан останется в расположении «сине-бело-голубых» до конца договора аренды, срок которого истекает летом 2023 года.

Также «Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего бразильского дарования Педро, выступающего за «Коринтианс» и вызванного в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.