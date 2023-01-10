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«Зенит» объявил о масштабной сделке по бразильским футболистам

вчера, 21:08

«Зенит» объявил о сделке с бразильским клубом «Коринтианс» по переходу нескольких игроков. Соглашение затронуло Юри Альберто, Роберта Ренана, Ду Кейроса, Ивана Куарежму, Густаво Мантуана и Педро.

«Зенит» подробно рассказал об условиях договора:

По условиям соглашения, нападающий Юри Альберто переходит в «Коринтианс» в зимнее трансферное окно; клуб при этом получит 50% от цены при следующем трансфере.

К «сине-бело-голубым» этой зимой присоединяется 19-летний левоногий центральный защитник Роберт Ренан, выступающий также за сборную Бразилии U-20. Контракт с футболистом рассчитан на пять сезонов.

Также «Зенит» пополнит 22-летний разноплановый полузащитник Ду Кейрос. Соглашение с футболистом будет рассчитано на пять сезонов и вступит в силу летом 2023-го.

Кроме того, «Зенит» и «Коринтианс» на определенных условиях договорились о досрочном прекращении арендного соглашения с Иваном — вратарь продолжит профессиональную карьеру в Бразилии, вместе с этим Густаво Мантуан останется в расположении «сине-бело-голубых» до конца договора аренды, срок которого истекает летом 2023 года.

Также «Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего бразильского дарования Педро, выступающего за «Коринтианс» и вызванного в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:52
да здравствует малая сборная Бразилии !
ДСА
ДСА
сегодня в 04:44
Похоже Коринтианс превращается в бразильский фарм-клуб Зенита.
memphis
memphis
сегодня в 04:32
Россия! Как говорит Губерниев
makkie
makkie
сегодня в 00:37
Это уже не Зенит, а сборная Бразилии какая-то!
Своих то развивать не умеют и не хотят.
Malhira
Malhira ответ Deville (раскрыть)
сегодня в 00:14
Тем же вопросом задаюсь. Боятся проиграть наверно, не верят в структуру клуба, то есть не верят в себя, в всою силу. И отсюда можно сделать выводы что без денег они ни никто, и главное они это сами понимают, раз делают так.
протон
протон
сегодня в 00:11
Сложная схема, однако.

Одного реально нужного игрока, на двух предположительно полезных + права на выкуп третьего + 50% трансферной стоимости от повторной продажи нужного.
Ну, если это альтернатива бесплатному уходу Альберто по стопам легионеров РПЛ - то и нормально. Главное, чтобы потенциальные новички не начали ёрзать, а то потом эту пару нормальных придётся разменивать на целую четвёрку - столько бразильцев в Зенит не поместится :)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:55
Остался ли в России хоть один принципиальный корреспондент, который бы спросил у того же Медведева, зачем "Зениту" это нужно. Можно было бы понять, если бы клуб бедствовал и футболисты приобретаются с целью дальнейшей перепродажи с выгодой для "Зенита". Но в ситуации, когда "Газпром" при всех сегодняшних трудностях купается как сыр в масле...
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 23:48
Очередное отмывание денег. Сделать вид, что занимаются куплей продажей. Просто перевозка бразильцев туда сюда обратно
lotsman
lotsman ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:38
Справедливая конкуренция?!)) Это что то новенькое.)) Если конкуренция будет равная, то, как в песне поётся - Первых нет и отстающих.))
adekvat
adekvat ответ Deville (раскрыть)
вчера в 22:30
Что бы Семака все тренером считали наверно.
q69v9v5qy8rw
q69v9v5qy8rw
вчера в 22:29
Раз, два, три, четыре, пять, начинаем расширять
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:25, ред.
    pomor45
    pomor45 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 22:12
      pomor45
      pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 22:10
        z7e7rsbje8q3
        z7e7rsbje8q3
        вчера в 22:08
        Пора лимит на бразильцев вводить, это уже перебор.
        ABir
        ABir
        вчера в 22:06
        Хоть какое-то подобие международных встреч для российских клубов при играх с бразильским Зенитом в условиях санкций
        pomor45
        pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
        вчера в 22:05
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
          вчера в 22:04
          Начнем с очевидного. Москва- это не Россия, Питер- это не Россия. Зенит - это не Россия. Россия живет по другому, не так как Москва, Питер. или Зенит. Далеко не все знают что такое и где находятся Мальдивы, Куршавель , или Доминикана. Россия - это то, что характерно для большинства. Так что Зенит не любят, а точнее презирают именно в России. В мире Зенит мало кому интересен и о нем не судят. А теперь насчет России. Мио - это не США + ЕС. Китай + Индия + Бразилия + Индонезия + Иран + Африка = 2/3 населения Земли, т.е. далеко не весь мир Росси. не любит. Совет. Не читайте желтую прессу.
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1 ответ lotsman (раскрыть)
          вчера в 22:02, ред.
          Если бы я шел в депутаты, то только под лозунгом:
          "За справедливую конкуренцию!"
          Благодаря Зениту, который заманал просто).
          Александр Валяев
          Александр Валяев
          вчера в 22:02
          Зенит объявил, что его воспитанники не на что не годятся
          морозз
          морозз
          вчера в 21:59
          Амбиции перехлёстывают Миллера уже давно, поэтому вся эта бразильская вакханалия живее всех живых!
          ZIBO rock
          ZIBO rock ответ BDA8181 (раскрыть)
          вчера в 21:58
          Где конкретика?! Всё?!)))
          BDA8181
          BDA8181
          вчера в 21:57
            ZIBO rock
            ZIBO rock
            вчера в 21:57
            В Спартаке за 100 лет столько негров не было сколько в Зените за 2 сезона!)
            lotsman
            lotsman ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
            вчера в 21:56
            Всем мил не будешь, особенно конкурентам.))
            ZIBO rock
            ZIBO rock ответ BDA8181 (раскрыть)
            вчера в 21:53
              Futurista
              Futurista ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
              вчера в 21:49, ред.
              Да да самое то для бразильцев)...пляж Петропавловской крепости подойдет)...
              ZIBO rock
              ZIBO rock ответ BDA8181 (раскрыть)
              вчера в 21:49
                Сергеевич вернулся1
                Сергеевич вернулся1 ответ pomor45 (раскрыть)
                вчера в 21:44
                Мухи, это мухи. Котлеты, это котлеты). Не перепутай за столом).
                Deville
                Deville
                вчера в 21:44
                не понимаю для чего зенит покупает бразильцев все равно в еврокубках не играют,
                Гость
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