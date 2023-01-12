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Бывшего игрока Английской Премьер-Лиги осудили на 7,5 лет за мошенничество

вчера, 15:52

Экс-игрок «Чарльтона» Ричард Руфус приговорен к 7,5 годам тюремного заключения за мошенничество в сфере торговли.

Сообщается, что его злодеяния оцениваются в 15 миллионов фунтов стерлингов, так он поддерживал роскошный образ жизни. Немалую часть этих денег он истратил неразумно: около 7 млн он вложил в финансовую пирамиду, еще 2 миллиона он использовал в личных целях. Эти деньги позволяли ему жить так, как будто он не завершил карьеру футболиста. На самом деле это случилось в 2004 году.

Руфус ездил на очень дорогом автомобиле и носил часы премиального сегмента. Бывшего защитника приговорили к тюремному заключению после того, как его признали виновным в трех случаях мошенничества и двух случаях отмывания денег. Ему придется отбыть как минимум половину срока.

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dok66
dok66
вчера в 19:05
Кара настигла . И не важно был ты спортсменом , или обычным мошенником .
memphis
memphis
вчера в 18:45
А кое где в верхах все ездят на дорогих авто, носят шикарные часы и отмывают деньги, будто они действующие футболисты
ДСА
ДСА
вчера в 18:24
С футболом это никак не связано, обычная человеческая жажда денег.
lotsman
lotsman
вчера в 17:06
Человек уже девять лет не занимается футболом, его занятие, мошенничество, а о нём вспоминают в спортивных новостях.))
adekvat
adekvat
вчера в 17:02, ред.
Чем-то Кокорина напоминает.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:25
Таких случаев в истории предостаточно
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