Бывшего игрока Английской Премьер-Лиги осудили на 7,5 лет за мошенничество

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вчера, 15:52

Экс-игрок «Чарльтона» приговорен к 7,5 годам тюремного заключения за мошенничество в сфере торговли.

Сообщается, что его злодеяния оцениваются в 15 миллионов фунтов стерлингов, так он поддерживал роскошный образ жизни. Немалую часть этих денег он истратил неразумно: около 7 млн он вложил в финансовую пирамиду, еще 2 миллиона он использовал в личных целях. Эти деньги позволяли ему жить так, как будто он не завершил карьеру футболиста. На самом деле это случилось в 2004 году.

Руфус ездил на очень дорогом автомобиле и носил часы премиального сегмента. Бывшего защитника приговорили к тюремному заключению после того, как его признали виновным в трех случаях мошенничества и двух случаях отмывания денег. Ему придется отбыть как минимум половину срока.