Травма Нойера может оказаться более серьёзной

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вчера, 15:59

Повреждение вратаря «Баварии» может оказаться более серьёзным.

Официальный диагноз — перелом правой голени. Появилась информация, что у голкипера открытый перелом большеберцовой и малоберцовой кости. Окружение футболиста не стало её опровергать. Восстановление после такой травмы занимает больше времени.

Нойер получил повреждение в декабре, когда катался на лыжах во время отпуска.