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Травма Нойера может оказаться более серьёзной

вчера, 15:59

Повреждение вратаря «Баварии» Мануэля Нойера может оказаться более серьёзным.

Официальный диагноз — перелом правой голени. Появилась информация, что у голкипера открытый перелом большеберцовой и малоберцовой кости. Окружение футболиста не стало её опровергать. Восстановление после такой травмы занимает больше времени.

Нойер получил повреждение в декабре, когда катался на лыжах во время отпуска.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:53
Хочется пожелать скорейшего выздоровления, но будем откровенны, Нойеру и без ужасной травмы оставалось играть на хорошем уровне года 2 не больше. 36 предельный возраст даже для вратарей. Баварии пришлось бы искать замену очень скоро, но пришлось это делать сейчас и экстренно
dok66
dok66
вчера в 20:50
Странная история . Только сейчас выяснилось , что обе кости голени сломаны . Это как ? Заслуженный футболист , вратарь топ-команды , а выяснилось практически только через две с лишним недели . Что за бред .
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 19:59
Такой себе конец для одного из лучших вратарей в истории. Баварии надо брать нового вратаря, желательно надолго. Как вариант - Ливакович.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:54
Последний турнир, на котором он был очень хорош - Лига чемпионов 2019-2020
Igo0rek
Igo0rek ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 17:53
Это не отменяет юридическую силу контракта и обязательства перед клубом.
kindpennywise
kindpennywise ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:38
Ты по ходу забыл как он в игре против Реала сломал ногу , но продолжал играть
DXTK
DXTK
вчера в 17:11
Нойер сможет еще сыграть может не в воротах сборной и Баварии но сможет.
shur
shur
вчера в 17:03
...Нойер один из лучших, Я так считаю, вратарей планете! Его
умение играть не только руками, всегда завораживает! И его
физика говорила о том , что играть Он сможет даже после сорока!
Очень жаль если не востановится, здоровья Мастеру!!!
drug01
drug01
вчера в 17:01
Конечно сам виноват но это большая беда!!!
shur
shur ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 16:58, ред.
...чтобы помнили !!! Почти 10 лет прошло!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:54
Нойер мало того, что повел себя очень не профессионально по отношению к клубу, решив покататься на весьма травмоопасных лыжах, так еще и на фото с гипсом с улыбочкой лежал. А теперь еще оказывается, что травма более серьезная.
Я бы на месте Баварии разорвал с ним контракт. Он все равно уже одной (сломанной) ногой на пенсии, все равно нужно искать нового кипера, а то что он легенда Баварии, ничего страшного. Он своим поступком наплевал на клуб, поэтому у Баварии теперь все карты на руках.
alexgurzan
alexgurzan ответ karnager (раскрыть)
вчера в 16:52
.
karnager
karnager
вчера в 16:32
Ничего такого, просто партнера спасал
shlomo
shlomo
вчера в 16:22
Скорее всего, это конец карьеры....такой нелепый конец карьеры в Баварии и Сборной…. Если это все правда конечно.... увы, получается скомканно. Но вовремя уйти - это тоже умение... Хотя...Нойер может и восстановится. Его проблема не в этом переломе, а в возрасте. И желании продолжать играть на самом высоком уровне. Если оно есть, еще может попылить....ЗДОРОВЬЯ!

Ну а так что, если по честному, то Нойер уже давно не так надёжен как он был в 2013-2014м годах. На последнем чемпионате мира два гола вратарские. И если второй ничего в результате не изменил то первый стал очень большим камнем в пирамиде вылета Германи с чемпионата мира. Так что вратаря следовало менять даже несмотря на его авторитет и былые заслуги....
simon_3d
simon_3d
вчера в 16:22
А не надо было рот закрывать рукой во время катания
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:20
Лыжи вредны для профессиональных спортсменов, особенно горные. Спортсмены не чувствуют опасности, рискуют, отдыхая, корчат из себя суперменов.... Итог, частенько бывает плачевный.
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