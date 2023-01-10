Травма Нойера может оказаться более серьёзной

Повреждение вратаря «Баварии» Мануэля Нойера может оказаться более серьёзным.
Официальный диагноз — перелом правой голени. Появилась информация, что у голкипера открытый перелом большеберцовой и малоберцовой кости. Окружение футболиста не стало её опровергать. Восстановление после такой травмы занимает больше времени.
Нойер получил повреждение в декабре, когда катался на лыжах во время отпуска.
Ну а так что, если по честному, то Нойер уже давно не так надёжен как он был в 2013-2014м годах. На последнем чемпионате мира два гола вратарские. И если второй ничего в результате не изменил то первый стал очень большим камнем в пирамиде вылета Германи с чемпионата мира. Так что вратаря следовало менять даже несмотря на его авторитет и былые заслуги....
Ну а так что, если по честному, то Нойер уже давно не так надёжен как он был в 2013-2014м годах. На последнем чемпионате мира два гола вратарские. И если второй ничего в результате не изменил то первый стал очень большим камнем в пирамиде вылета Германи с чемпионата мира. Так что вратаря следовало менять даже несмотря на его авторитет и былые заслуги....
Я бы на месте Баварии разорвал с ним контракт. Он все равно уже одной (сломанной) ногой на пенсии, все равно нужно искать нового кипера, а то что он легенда Баварии, ничего страшного. Он своим поступком наплевал на клуб, поэтому у Баварии теперь все карты на руках.
Я бы на месте Баварии разорвал с ним контракт. Он все равно уже одной (сломанной) ногой на пенсии, все равно нужно искать нового кипера, а то что он легенда Баварии, ничего страшного. Он своим поступком наплевал на клуб, поэтому у Баварии теперь все карты на руках.