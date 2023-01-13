Клаудиньо хочет перейти в «Палмейрас»

«Палмейрас» хочет приобрести полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
По информации источника, петербуржцы запросили 17 млн евро за футболиста. Бразильский клуб готов заплатить всю сумму частями. «Сине-бело-голубые» хотят сохранить хавбека, но игрок хочет перейти в «Палмейрас».
Контракт Клаудиньо с «Зенитом» действует до 2027 года.
https://youtu.be/Zs_SnjrFe_s
Понятно что "Газпром - мечты сбываются"...
Но и наглеть не надо...
Контракту почти 5 лет ещё...
Тебя значит привези...правилам футбола обучи...играть научи...зарплату как у всего "Палмейраса" заплати...титулами одари...а он на досуге..бац...и "захотел"...
С этим надо бороться...
А вдруг он всех соплеменников заразит "вПалмейрасхотением"....
У Семака тогда 4 человека остануться...включая его и Семутенкова...
Как играть то ???
Понятно что "Газпром - мечты сбываются"...
Но и наглеть не надо...
Контракту почти 5 лет ещё...
Тебя значит привези...правилам футбола обучи...играть научи...зарплату как у всего "Палмейраса" заплати...титулами одари...а он на досуге..бац...и "захотел"...
С этим надо бороться...
А вдруг он всех соплеменников заразит "вПалмейрасхотением"....
У Семака тогда 4 человека остануться...включая его и Семутенкова...
Как играть то ???