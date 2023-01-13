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Клаудиньо хочет перейти в «Палмейрас»

вчера, 19:30

«Палмейрас» хочет приобрести полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

По информации источника, петербуржцы запросили 17 млн евро за футболиста. Бразильский клуб готов заплатить всю сумму частями. «Сине-бело-голубые» хотят сохранить хавбека, но игрок хочет перейти в «Палмейрас».

Контракт Клаудиньо с «Зенитом» действует до 2027 года.

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Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 20:16
Он сам может решить уйти.
112910415
112910415
вчера в 20:09
нездоровые желания надо пресекать ! )
Futurista
Futurista
вчера в 20:00
Миллер не согласен...

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:51
Ничего себе..."захотел"...вдруг...
Понятно что "Газпром - мечты сбываются"...
Но и наглеть не надо...
Контракту почти 5 лет ещё...

Тебя значит привези...правилам футбола обучи...играть научи...зарплату как у всего "Палмейраса" заплати...титулами одари...а он на досуге..бац...и "захотел"...
С этим надо бороться...
А вдруг он всех соплеменников заразит "вПалмейрасхотением"....
У Семака тогда 4 человека остануться...включая его и Семутенкова...
Как играть то ???
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:48
Не отдадим и за 30!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:32
По частям пусть платят 20. Инфляция...
Гость
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