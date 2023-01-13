Клаудиньо хочет перейти в «Палмейрас»

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вчера, 19:30

«Палмейрас» хочет приобрести полузащитника «Зенита» .

По информации источника, петербуржцы запросили 17 млн евро за футболиста. Бразильский клуб готов заплатить всю сумму частями. «Сине-бело-голубые» хотят сохранить хавбека, но игрок хочет перейти в «Палмейрас».

Контракт Клаудиньо с «Зенитом» действует до 2027 года.