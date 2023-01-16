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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2022/2023

«Ренн» нанёс поражение ПСЖ

сегодня, 00:42
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн1 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Ренн» переиграл ПСЖ в матче 19-го тура Лиги 1 (1:0).

Гол забил Амари Траоре на 65-й минуте.

После матча «Ренн» расположился на 5-й позиции (37 баллов), ПСЖ лидирует в чемпионате (47 пунктов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт eurosport.com
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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 12:46
Снова без левого пенальти гном нулевый.
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 12:44
Да..
Swift2005
Swift2005 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 12:34
    Ron09
    Ron09
    сегодня в 10:53, ред.
    Смотрю не зря руководство Псж стремились сохранить лидера черепашки без него Псж не тянет даже Лигу
    wrathofkillx
    wrathofkillx
    сегодня в 10:25
      Asper
      Asper
      сегодня в 09:40
      Ланс почуял запах крови, удачи им
      МASTER CHIEF
      МASTER CHIEF
      сегодня в 09:36
      А где бездарный пешеход? Все липовые пенки кончились на ЧМ? Ну тогда ясно! Тащить-это не про пешехода.
      cska1948
      cska1948 ответ arvxyg95r7vr (раскрыть)
      сегодня в 09:08
      Это вы про Месси?
      Gahi
      Gahi
      сегодня в 08:44
      После этого поражения ПСЖ разделяют 3 очка с занимающей 2 место командой Ланс. Если так и будет продолжаться гонка и ПСЖ больше не будет терять очки команды, то 16 апреля эти команды встретятся в 31 туре. Будет очень интересно с каким багажом эти команды подойдут к этом матчу.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 07:56
      ПСЖ как то поплыл после ЧМ...
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 07:51
      А где дежурный хет-трик Месси?
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответ НЕЭ Г О И С Т (раскрыть)
      сегодня в 07:31
      Роналду виноват. Он плохо влияет на всех. Даже на расстоянии. Верно?
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 05:52
      Что то не пишут как великолепно играл карликовый гном или Ренн не оставил шансов любителям гнома восхвалять его.
      ABir
      ABir
      сегодня в 05:46
      Отрыв от второго места не очень большой, чтобы позволять себе проигрывать заведомо более слабым клубам
      ОПС
      ОПС
      сегодня в 05:25
      ПСЖ даже один гол не смог забить. Почувствовали себя уже чемпионами. Играть надо всегда.
      FenixSL
      FenixSL
      сегодня в 05:18
        SAINTS
        SAINTS
        сегодня в 05:14
        Ренн команда с характером!
        Comentarios
        Comentarios
        сегодня в 05:08
        Весело
        112910415
        112910415
        сегодня в 04:41
        нет мотивации -нет результата !
        Варвар7
        Варвар7
        сегодня в 03:01
        ПСЖ продолжают "валять вола" - такой подход к делу до добра не доведет!
        44ya35gqc2u9
        44ya35gqc2u9
        сегодня в 02:57
          амурец
          амурец
          сегодня в 02:33
          нет халявных пеналей и нет голов от Месси
          Ironigor
          Ironigor
          сегодня в 02:06
          Болельщиков Ренна с Победой над кучкой самовлюблённых нарциссов !)
          Stalker-ato
          Stalker-ato
          сегодня в 01:15
          Когда в товарищах согласья нет,
          На лад их дело не пойдет,
          И выйдет из него не дело, только мука.
          Это точно про ПСЖ нынешний написано.
          Royal Rumble
          Royal Rumble
          сегодня в 01:08
          Меси красава !!!!!!! Просто топ )))) Отходил как положено ))))))).РЕН повыше будет Анже. Бавария ждет на чиле )
          НЕЭ Г О И С Т
          НЕЭ Г О И С Т
          сегодня в 01:06
          Вотерпол по полной..
          Alex12357
          Alex12357
          сегодня в 01:04
          Судья,судья -как можно доверять судить такие игры?????????Судейство во Французском чемпионате-увы не соответствует ни каким правилам.
          VeniaminS
          VeniaminS
          сегодня в 01:02
          Вот Ренн дает,авторитетов для него нет.
          arvxyg95r7vr
          arvxyg95r7vr
          сегодня в 00:54
          Не так страшен черт...
          Гость
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