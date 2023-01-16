«Ренн» нанёс поражение ПСЖ

«Ренн» переиграл ПСЖ в матче 19-го тура Лиги 1 (1:0).
Гол забил Амари Траоре на 65-й минуте.
После матча «Ренн» расположился на 5-й позиции (37 баллов), ПСЖ лидирует в чемпионате (47 пунктов).
|Ренн1 : 0Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
«Ренн» переиграл ПСЖ в матче 19-го тура Лиги 1 (1:0).
Гол забил Амари Траоре на 65-й минуте.
После матча «Ренн» расположился на 5-й позиции (37 баллов), ПСЖ лидирует в чемпионате (47 пунктов).
наверное и в этом матче карлик лучший
с такой игрой он стал лучшим игроком чм
награду ему и здесь!
наверное и в этом матче карлик лучший
с такой игрой он стал лучшим игроком чм
награду ему и здесь!
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Это точно про ПСЖ нынешний написано.
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Это точно про ПСЖ нынешний написано.