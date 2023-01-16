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Чемпион мира-2014 стал экстремалом. Он покоряет вершины в шортах в минус 19

вчера, 23:45

Бывший футболист «Челси», сборной Германии и «Спартака» Андре Шюррле выложил в одной из соцсетей фото с восхождения на вершину в 19-градусный мороз.

Самое примечательное в фотографии то, что на ней чемпион мира 2014 года запечатлен в одних шортах. Как сообщил сам игрок, он принял новый вызов в рядах голландской экстрим-команды «Айсмен», которая известна своими челленджами в экстремальных температурных условиях.

«Третий день восхождения вместе с замечательной командой. Тяжелейшая вещь в моей жизни с физической и ментальной точки зрения! Минус 19 градусов, ветер со скоростью 100 километров в час дует нам в лицо. Метель и дождь! Что я узнал... Мое тело сильнее, чем я думал. Если вложить в него силу мысли и духа, то я могу сделать что угодно», — подписал фото Шюррле.
Чемпион мира-2014 стал экстремалом. Он покоряет вершины в шортах в минус 19

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Все комментарии
j29njug3y3kn
j29njug3y3kn
сегодня в 03:22
А всего-то 32 года дураку, ещё бы играть и играть
kkp9vdxhrv6m
kkp9vdxhrv6m
сегодня в 02:53
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:42
Яйца газетой не забыл обмотать? (По мотивам Шаламова Варлама "Колымские рассказы")

В Непал этих пассажиров...
В горы на экскурсию..., до первых расщелин, в которых десятилетиями лежат замерзшие альпинисты... В полной экипировке...
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 00:19
Второй на Гюндогана похож..
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 00:07
До этих вегетарианцев никак не дойдёт, что индийские йоги неподвижно сидят в 30-градусную жару и большую влажность, когда и есть особо не хочется, а не занимаются профессиональным спортом и не ходят в шортах по снежным горам. Ну ничего, если с головой проблемы, то в скором времени тело начнёт передавать приветы.
Гость
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