Чемпион мира-2014 стал экстремалом. Он покоряет вершины в шортах в минус 19

Бывший футболист «Челси», сборной Германии и «Спартака» Андре Шюррле выложил в одной из соцсетей фото с восхождения на вершину в 19-градусный мороз.
Самое примечательное в фотографии то, что на ней чемпион мира 2014 года запечатлен в одних шортах. Как сообщил сам игрок, он принял новый вызов в рядах голландской экстрим-команды «Айсмен», которая известна своими челленджами в экстремальных температурных условиях.
«Третий день восхождения вместе с замечательной командой. Тяжелейшая вещь в моей жизни с физической и ментальной точки зрения! Минус 19 градусов, ветер со скоростью 100 километров в час дует нам в лицо. Метель и дождь! Что я узнал... Мое тело сильнее, чем я думал. Если вложить в него силу мысли и духа, то я могу сделать что угодно», — подписал фото Шюррле.
В Непал этих пассажиров...
В горы на экскурсию..., до первых расщелин, в которых десятилетиями лежат замерзшие альпинисты... В полной экипировке...
В Непал этих пассажиров...
В горы на экскурсию..., до первых расщелин, в которых десятилетиями лежат замерзшие альпинисты... В полной экипировке...