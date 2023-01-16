Чемпион мира-2014 стал экстремалом. Он покоряет вершины в шортах в минус 19

1673901930

вчера, 23:45

Бывший футболист «Челси», сборной Германии и «Спартака» выложил в одной из соцсетей фото с восхождения на вершину в 19-градусный мороз.

Самое примечательное в фотографии то, что на ней чемпион мира 2014 года запечатлен в одних шортах. Как сообщил сам игрок, он принял новый вызов в рядах голландской экстрим-команды «Айсмен», которая известна своими челленджами в экстремальных температурных условиях.

«Третий день восхождения вместе с замечательной командой. Тяжелейшая вещь в моей жизни с физической и ментальной точки зрения! Минус 19 градусов, ветер со скоростью 100 километров в час дует нам в лицо. Метель и дождь! Что я узнал... Мое тело сильнее, чем я думал. Если вложить в него силу мысли и духа, то я могу сделать что угодно», — подписал фото Шюррле.

