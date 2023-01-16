В «Челси» пытаются разогнать Мудрика до 40 км/ч

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вчера, 23:22

Лондонский «Челси» с первых дней разработал особую программу тренировок для хавбека , купленного недавно у «Шахтёра» за почти 100 млн евро.

Сообщается, что футболист проводит интенсивные занятия вместе с персональным тренером по физической подготовке. Одной из целей тренировок является достигнуть в спринте максимальной скорости в 40 км/ч.

Отметим, что у легендарного ямайского легкоатлета Усэйна Болта во время его рекордного забега на Олимпиаде-2008 была зафиксирована пиковая скорость в 43,9 км/ч.