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В «Челси» пытаются разогнать Мудрика до 40 км/ч

вчера, 23:22

Лондонский «Челси» с первых дней разработал особую программу тренировок для хавбека Михаила Мудрика, купленного недавно у «Шахтёра» за почти 100 млн евро.

Сообщается, что футболист проводит интенсивные занятия вместе с персональным тренером по физической подготовке. Одной из целей тренировок является достигнуть в спринте максимальной скорости в 40 км/ч.

Отметим, что у легендарного ямайского легкоатлета Усэйна Болта во время его рекордного забега на Олимпиаде-2008 была зафиксирована пиковая скорость в 43,9 км/ч.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:08
С Мудриком это главное не перемудрить и не перестараться…
протон
протон
сегодня в 05:05
Пусть сыграет хотя бы один матч за Челси, тогда и посмотрим, как он выглядит на фоне АПЛ.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:55
Этак он мячик будет обгонять.
jtfcpjt58k5y
jtfcpjt58k5y
сегодня в 03:17
И для этого они покупали украинца? Тогда надо было другого украинца брать, там поболее разогнать можно.

://
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 03:16
Не занимаясь легкой атлетикой в 17 лет пробегал 100м за 12 сек)
YNWA
YNWA
сегодня в 03:16
Давайте до 120 км/ч что мелочиться.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:42
Теперь с него всё выжмут за такие деньги
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 00:19, ред.
Смотрите там аккуратнее, а то не дай бог, на взлёт пойдет!
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 23:32
Ну Блохин выбегал из 11 секунд 100 метровку,хоят и из Миши сделать что то похожие по скорости.
Беланов то же бегал так же. Миша то же может побежать думаю с такой скоростью,меньше 11 сек 100 метров.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:26
А в футбол он будет играть?
dp46xyuraugj
dp46xyuraugj
вчера в 23:25
Они могут просто его загнать с такими планами
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:23, ред.
Зацепить его тросом за BMW !))🏃‍♂️💨💨💨💨💨☝️😉
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