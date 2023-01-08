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Клопп признал, что гол в ворота его команды мог быть отменён ошибочно

сегодня, 11:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отмененный гол в ворота его команды во вчерашнем матче Кубка Англии против «Вулверхэмптона». «Вулвз» забили мяч, который мог стать победным, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда после вмешательства ВАР.

Повторы, однако, не дали четкого ответа на вопрос о том, где было положение вне игры.

Понятия не имею, почему отменили гол. Если честно, стоя у бровки, я подумал, что там всё чисто. Возможно, тот игрок, который стоял в левом углу, оказался в офсайде. В раздевалке мы рассмотрели этот эпизод с одной из камер, возможно, там и было положение вне игры, но я не уверен.

Я понимаю разочарование наших соперников. В такие моменты вы ожидаете, что будет принято верное решение. Мы уже сталкивались с подобным в наших матчах.

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Все комментарии
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 16:31
КЛОПП один такой тренер.
Брулин
Брулин
сегодня в 14:12
Вообще то Клопп строит новы й Ливерпуль и парням явно не хватает сыгранности, ну и центр слишком уж возрастной стал
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:30
Респект и Уважение товарищ Клопп, за откровенные правдивые слова.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:54
Признал, что судьи их вытащили и что так сделали не впервые. Класс.
Гость
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