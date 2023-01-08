Клопп признал, что гол в ворота его команды мог быть отменён ошибочно

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отмененный гол в ворота его команды во вчерашнем матче Кубка Англии против «Вулверхэмптона». «Вулвз» забили мяч, который мог стать победным, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда после вмешательства ВАР.
Повторы, однако, не дали четкого ответа на вопрос о том, где было положение вне игры.
Понятия не имею, почему отменили гол. Если честно, стоя у бровки, я подумал, что там всё чисто. Возможно, тот игрок, который стоял в левом углу, оказался в офсайде. В раздевалке мы рассмотрели этот эпизод с одной из камер, возможно, там и было положение вне игры, но я не уверен.
Я понимаю разочарование наших соперников. В такие моменты вы ожидаете, что будет принято верное решение. Мы уже сталкивались с подобным в наших матчах.