Клопп признал, что гол в ворота его команды мог быть отменён ошибочно

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сегодня, 11:48

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал отмененный гол в ворота его команды во вчерашнем матче Кубка Англии против «Вулверхэмптона». «Вулвз» забили мяч, который мог стать победным, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда после вмешательства ВАР.

Повторы, однако, не дали четкого ответа на вопрос о том, где было положение вне игры.