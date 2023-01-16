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Дубль Дибалы помог «Роме» выиграть у «Фиорентины»

сегодня, 00:45
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Рома» выиграла у «Фиорентины» в поединке 18-го тура Серии А (2:0).

Дубль оформил Пауло Дибала, который забил на 40-й и 82-й минуте. Автором голевых пасов в обоих случаях был Тэмми Абрахам. Гости почти весь матч играли в меньшинстве: за две желтые карточки на 24-й минуте был удален с поля Додо.

После игры «Рома» идет на 7-м месте (34 балла), «Фиорентина» занимает 10-ю позицию (23 очка).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ 26jteg385f5v (раскрыть)
сегодня в 10:02
➕️ ➕️ ➕️ ➕️ ➕️ !))))) 👍👍👍
Болельщикам Урала повезёт с малахитовой шкатулкой !) А вообще этот список можно продолжать ... , смотря что они сами на фантазируют . )))
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:47
После ЧМ поиграть дали
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:54
Молодец Пауло.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:34
Это был матч местного значения. В чемпионате команды особо ни на что не претендует
adekvat
adekvat
сегодня в 07:30
Зря Ювентус его продал, игрок хороший. Больше времени игрового надо давать ему и все получится.
26jteg385f5v
26jteg385f5v ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 06:27
Я вот тоже думаю, получив под видом атрибутики Спартака книжку "Спартак", неужели болельщикам Браги пришлют бестселлер "Руководство по домашнему самогоноварению", Ротора" - учебник третьего курса машфака, а Специи - книгу "О вкусной и здоровой пище"?
b4jyh9x69j47
b4jyh9x69j47
сегодня в 05:36
На классе убрали римляне фиалок
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:33
Скромно но со вкусом
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:04
Вот у Дибалы игра пошла и забивать стал.
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