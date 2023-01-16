Дубль Дибалы помог «Роме» выиграть у «Фиорентины»

«Рома» выиграла у «Фиорентины» в поединке 18-го тура Серии А (2:0).
Дубль оформил Пауло Дибала, который забил на 40-й и 82-й минуте. Автором голевых пасов в обоих случаях был Тэмми Абрахам. Гости почти весь матч играли в меньшинстве: за две желтые карточки на 24-й минуте был удален с поля Додо.
После игры «Рома» идет на 7-м месте (34 балла), «Фиорентина» занимает 10-ю позицию (23 очка).
Болельщикам Урала повезёт с малахитовой шкатулкой !) А вообще этот список можно продолжать ... , смотря что они сами на фантазируют . )))
Болельщикам Урала повезёт с малахитовой шкатулкой !) А вообще этот список можно продолжать ... , смотря что они сами на фантазируют . )))