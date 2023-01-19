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Роналду попросил Рамоса снять украшения перед матчем звёзд Эр-Рияда и ПСЖ

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НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
вчера в 23:45
Просить, а точнее требовать должен судья...
протон
протон
вчера в 23:43
Рон доказал, что он в порядке. Очень жаль, что ушёл из Европы, мог бы ещё играть и играть.
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:26
что разгоняют на ровном месте
собирают клики на новость просто
ребята в удовольствие за громадную сумму оттянулись, а недо-СМИ продолжают свою работу
Elliada
Elliada ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 22:37
Фоткаться они будут с тем кто купил билет за несколько млн.
kindpennywise
kindpennywise ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:18
Ну может Месси с кислым лицом и не хотел его приветствовать. А такое хорошему оба должны были вместе сфоткаться перед матчем, а после обменяться майками
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 22:16
Было очень смешно когда Рамос давал ему забивать второй гол
Futurista
Futurista
вчера в 21:56, ред.
Снял серьгу с Серёги...идет дальше...Уберите ребёнка с поля! А это ты Лео) Привет...
Elliada
Elliada
вчера в 21:48
С грустным лицом он поприветствовал Месси. А в мыслях: "Он чемпион мира!!!!!"
Гость
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