Роналду попросил Рамоса снять украшения перед матчем звёзд Эр-Рияда и ПСЖ

Нападающий Криштиану Роналду без особых эмоций поприветствовал форварда Лионеля Месси перед матчем звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» с ПСЖ.
Также португалец напомнил своему бывшему партнёру по «Реалу» Серхио Рамосу о необходимости снять серьгу.
|Аль-Хиляль и Аль-Наср4 : 5Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Нападающий Криштиану Роналду без особых эмоций поприветствовал форварда Лионеля Месси перед матчем звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» с ПСЖ.
Также португалец напомнил своему бывшему партнёру по «Реалу» Серхио Рамосу о необходимости снять серьгу.
собирают клики на новость просто
ребята в удовольствие за громадную сумму оттянулись, а недо-СМИ продолжают свою работу
собирают клики на новость просто
ребята в удовольствие за громадную сумму оттянулись, а недо-СМИ продолжают свою работу