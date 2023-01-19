Роналду попросил Рамоса снять украшения перед матчем звёзд Эр-Рияда и ПСЖ

1674153933

вчера, 21:45

Нападающий без особых эмоций поприветствовал форварда перед матчем звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» с ПСЖ .

Также португалец напомнил своему бывшему партнёру по «Реалу» о необходимости снять серьгу.