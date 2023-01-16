«Левски» хотел сыграть с россиянами в форме с цветами украинского флага

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вчера, 08:46

«Левски» рассматривает возможность проведения нескольких контрольных матчей в Дубае в жёлто-синей форме.

Причиной этого является недовольство болельщиков в связи с запланированными играми с российскими командами. Болгары могли сыграть с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом». В этих встречах клуб из Софии тоже собирался использовать жёлто-синюю раскраску. Также «Левски» намеревался выходить на эти матчи с украинским флагом.

Традиционная форма болгарской команды состоит из полностью синего, а также полностью жёлтого комплекта.

Ранее стало известно об отмене товарищеского матча «Левски» и «Краснодара».