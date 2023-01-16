Роналду будет капитаном в матче звёзд против ПСЖ

Нападающий Криштиану Роналду назначен капитаном на матч звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против ПСЖ.
Об этом сообщил глава General Entertainment Authority (Главного управления развлечений) Турки Аль-Шейх. Он выложил в соцсетях видео, на котором Роналду вручили капитанскую повязку.
Игра пройдёт 19 января.
Я ведь в Манчестере почему вредный был? Потому что у меня капитанской повязки не было. А теперь я сразу добреть начну...
©Почтальон Роналду
Я ведь в Манчестере почему вредный был? Потому что у меня капитанской повязки не было. А теперь я сразу добреть начну...
©Почтальон Роналду
кто, если не он !
кто, если не он !
звездачёты-клоуны сидят ???!!! А кто ж на поле играть будет,
им вроде как не по понятиям???!!!
звездачёты-клоуны сидят ???!!! А кто ж на поле играть будет,
им вроде как не по понятиям???!!!