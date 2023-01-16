Роналду будет капитаном в матче звёзд против ПСЖ

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вчера, 09:24

Нападающий назначен капитаном на матч звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против ПСЖ .

Об этом сообщил глава General Entertainment Authority (Главного управления развлечений) Турки Аль-Шейх. Он выложил в соцсетях видео, на котором Роналду вручили капитанскую повязку.

Игра пройдёт 19 января.