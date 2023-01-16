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Роналду будет капитаном в матче звёзд против ПСЖ

вчера, 09:24

Нападающий Криштиану Роналду назначен капитаном на матч звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против ПСЖ.

Об этом сообщил глава General Entertainment Authority (Главного управления развлечений) Турки Аль-Шейх. Он выложил в соцсетях видео, на котором Роналду вручили капитанскую повязку.

Игра пройдёт 19 января.

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Все комментарии
протон
протон ответ Live_r_pool (раскрыть)
сегодня в 00:38
Чем больше хейтят, тем больше Рон будет в новостях. А это дает плюс. пусть чаще хейтят.
Live_r_pool
Live_r_pool ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:39
Я читаю все новости, но почему там где про Роналду, ты начинаешь г***ом его поливать, а кумир для меня Стиви Джи, он феерил до эпохи мешков из Ман Сити и вряд ли ты такого знаешь
Elliada
Elliada ответ Live_r_pool (раскрыть)
вчера в 17:45
Видимо ты тоже не пропускаешь. Как там твой кумир, стал чемпионом мира?
Live_r_pool
Live_r_pool ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:32
Самый главный фанат Роналду😂 ни единого поста о нем не пропускаешь
John 5mith
John 5mith
вчера в 15:21
Я может только жить начинаю - на пенсию перехожу.
Я ведь в Манчестере почему вредный был? Потому что у меня капитанской повязки не было. А теперь я сразу добреть начну...
©Почтальон Роналду
Johnes
Johnes
вчера в 14:52, ред.
Надо же! Самим капитаном будет! Вот это круто!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:21
Швырять капитанскую повязку видимо часть маркетинга. С этим он хорошо справляется.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:56
Кто же ещё,как не Нарцисс??? Все будут в овне,а он-в белом.
112910415
112910415
вчера в 11:16
признанный лидер !
кто, если не он !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:46
Без вариантов 😆
lotsman
lotsman
вчера в 10:35
Состоится интересное шоу. А где играть будут?
adekvat
adekvat
вчера в 10:17
Кто бы сомневался, только что это дает?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:08
Как сейчас играетПСЖ - можно и проиграть.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 10:07
И не говори. 2 левых пенальти, чтобы только из группы выйти. Без этих липовых Португалия еще раньше домой поехала бы. А один бесконтактный гол чего стоит!
drug01
drug01
вчера в 10:04
Это всё идёт раскрутка денег
shur
shur
вчера в 09:59
...Я угараю, сплошные звёзды, кто ж их нарекает, где ж эти
звездачёты-клоуны сидят ???!!! А кто ж на поле играть будет,
им вроде как не по понятиям???!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:57
Маркетинг это когда левые пеночки подносят
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 09:45
Звезды альнасра и альхиляля... А также по сообщению источника состоитмя матч звезд ГазМяса и Луч-Энергии. Кто будет капитаном пока не сообщается
Elliada
Elliada
вчера в 09:32
Не сыграл ни единого матча и уже капитан. Конечно, для маркетинга это хорошо.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 09:29
Рональду капитан... Может быть это к лучшему.
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