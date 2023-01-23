Рыжиков высказался о своём будущем в тамбовском «Спартаке»

Главный тренер тамбовского «Спартака» высказался о своем будущем в клубе.

Пока не продлил контракт. Заминка связана с тем, что клуб решил поменять юридическое лицо. Эта процедура уже завершилась. 25 января команда выходит из отпуска, а 22-го я приеду в Тамбов и подпишу новый контракт. Как раз на полтора года.

Хотел ли стать тренером вратарей? А у меня никогда и не было такого желания. Слишком узкая тема. Главный тренер — другое дело. Ты управляешь большим коллективом, выстраиваешь тренировочный процесс для всей команды, влияешь на ее игровую философию... Понял, что мне это интересно лет шесть назад, когда еще в «Рубине» играл.