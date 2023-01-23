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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023

Рыжиков высказался о своём будущем в тамбовском «Спартаке»

сегодня, 09:39

Главный тренер тамбовского «Спартака» Сергей Рыжиков высказался о своем будущем в клубе.

Пока не продлил контракт. Заминка связана с тем, что клуб решил поменять юридическое лицо. Эта процедура уже завершилась. 25 января команда выходит из отпуска, а 22-го я приеду в Тамбов и подпишу новый контракт. Как раз на полтора года.

Хотел ли стать тренером вратарей? А у меня никогда и не было такого желания. Слишком узкая тема. Главный тренер — другое дело. Ты управляешь большим коллективом, выстраиваешь тренировочный процесс для всей команды, влияешь на ее игровую философию... Понял, что мне это интересно лет шесть назад, когда еще в «Рубине» играл.

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lotsman
lotsman
сегодня в 10:48
Выводи команду в высшую лигу. Будет в РПЛ два Спартака.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:01
Успехов и Удачи Сереге...!!!
Гость
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