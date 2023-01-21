«Зенит» продлит контракт с Кержаковым

Голкипер Михаил Кержаков продлит контракт с «Зенитом».
Стороны намерены начать переговоры в ближайшее время. Помимо этого, есть небольшая вероятность того, что после завершения профессиональной карьеры игрока вратарь войдет в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга. Действующий контракт Кержакова с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.
Такое ощущение, что народу как на свадьбе - сторона жениха...... невесты...
Да три столовых прибора с тремя гранеными стаканами (архитектора Мухиной) достаточно - Кержаков, его агент и...)
Такое ощущение, что народу как на свадьбе - сторона жениха...... невесты...
Да три столовых прибора с тремя гранеными стаканами (архитектора Мухиной) достаточно - Кержаков, его агент и...)