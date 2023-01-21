«Зенит» продлит контракт с Кержаковым

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вчера, 21:44

Голкипер продлит контракт с «Зенитом».

Стороны намерены начать переговоры в ближайшее время. Помимо этого, есть небольшая вероятность того, что после завершения профессиональной карьеры игрока вратарь войдет в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга. Действующий контракт Кержакова с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.