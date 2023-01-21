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«Зенит» продлит контракт с Кержаковым

вчера, 21:44

Голкипер Михаил Кержаков продлит контракт с «Зенитом».

Стороны намерены начать переговоры в ближайшее время. Помимо этого, есть небольшая вероятность того, что после завершения профессиональной карьеры игрока вратарь войдет в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга. Действующий контракт Кержакова с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:05
Михаил-главное не расслабляться.
drug01
drug01
вчера в 22:50
Поиграет годок а затем в начальники пойдёт
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:24
Главное чтобы стульев из Кофемании и Александра Кокорина не было.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:22
"Стороны намерены..."

Такое ощущение, что народу как на свадьбе - сторона жениха...... невесты...

Да три столовых прибора с тремя гранеными стаканами (архитектора Мухиной) достаточно - Кержаков, его агент и...)
Гость
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