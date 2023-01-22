Де Хеа согласился пойти на понижение зарплаты, чтобы продлить контракт с МЮ

«Манчестер Юнайтед» предложил вратарю Давиду Де Хеа пойти на снижение зарплаты.
По данным The Sun, футболист согласился. Это поможет облегчить продление контракта между игроком и клубом. Действующее соглашение испанца с МЮ истекает в июне 2024 года. В «Юнайтед» ожидают, что Де Хеа откажется как минимум от 25 процентов своей зарплаты.
Теперь Де Хея заслуживает всеобщего уважения и будет примером для некоторых игроков которые играют (или не играют) в первую очередь за большие деньги и их не интересует финансовое положение клуба.
Теперь Де Хея заслуживает всеобщего уважения и будет примером для некоторых игроков которые играют (или не играют) в первую очередь за большие деньги и их не интересует финансовое положение клуба.