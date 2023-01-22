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Де Хеа согласился пойти на понижение зарплаты, чтобы продлить контракт с МЮ

сегодня, 13:46

«Манчестер Юнайтед» предложил вратарю Давиду Де Хеа пойти на снижение зарплаты.

По данным The Sun, футболист согласился. Это поможет облегчить продление контракта между игроком и клубом. Действующее соглашение испанца с МЮ истекает в июне 2024 года. В «Юнайтед» ожидают, что Де Хеа откажется как минимум от 25 процентов своей зарплаты.

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Все комментарии
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 14:36
Некуда Теперь Ему Деться, МЮ самое то.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 13:48, ред.
Хороший ход от руководства МЮ и ДДХ.
Теперь Де Хея заслуживает всеобщего уважения и будет примером для некоторых игроков которые играют (или не играют) в первую очередь за большие деньги и их не интересует финансовое положение клуба.
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