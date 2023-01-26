«Мадрид ненавидит „Реал“». В Испании вывесили баннер перед мадридским дерби

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вчера, 14:54

Неизвестные устроили провокацию в Мадриде перед сегодняшним матчем Кубка Испании «Реал» — «Атлетико».

На одном из надземных переходов был вывешен баннер, который гласит «Мадрид ненавидит „Реал“». Под ним висела кукла в футболке игрока «сливочных» .