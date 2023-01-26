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«Мадрид ненавидит „Реал“». В Испании вывесили баннер перед мадридским дерби

вчера, 14:54
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Неизвестные устроили провокацию в Мадриде перед сегодняшним матчем Кубка Испании «Реал» — «Атлетико».

На одном из надземных переходов был вывешен баннер, который гласит «Мадрид ненавидит „Реал“». Под ним висела кукла в футболке игрока «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Мадрид ненавидит „Реал“». В Испании вывесили баннер перед мадридским дерби

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:44
Слова Реал и Мадрид неразделимы, поэтому на плакате написана была чушь
Baggio R.
Baggio R. ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 20:58
Так я и написал, почему так. А вообще хотел ответить не тебе, а анонимному Байкалу) Но я у него в игноре.
99x6nyy57zsb
99x6nyy57zsb ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 19:24
Ну и где же так пишут?
Даже когда встречается Реал Мадрид и Реал Сосьедад, то пишут RMA-RSO.
sir_Alex
sir_Alex ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 18:59
Может, болелы "Райо Вальекано"? 😉
Gelious
Gelious ответ 3axntn8fs4k7 (раскрыть)
вчера в 18:34
Продуюлирую свой ответ. "В Испании (и не только) Реал Мадрид называют часто просто "Мадрид". Как у нас "Реал". Даже в трансляциях поэтому, где счет, сокращение было MAD"
Gelious
Gelious ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:33
В Испании (и не только) Реал Мадрид называют часто просто "Мадрид". Как у нас "Реал". Даже в трансляциях поэтому, где счет, сокращение было MAD
Neuron0015
Neuron0015
вчера в 18:16
Футбол это не только игра на поле.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:54
Ну и что? Помнится,на матче "Ливерпуль-"Некто" висел плакат "Спартак"-чемпион!".
Baggio R.
Baggio R. ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 17:26, ред.
Это не прозвище. Официальной датой основания считается 6 марта 1902 года, когда братья Падрос и Хулиан Паласиосы открывают клуб под названием Madrid Football Club. 29 июня 1920 года король Испании Альфонс XIII присвоил клубу титул Королевский, что по-испански звучит как Real. В Испании вообще много Реалов. Причем, первым королевский титул (и, соответственно, корону на гербе) получил Депортиво, следующим Сосьедад, далее Эспаньол, Сельта, Бетис. И лишь потом клуб из Мадрида. Также Реалами являются Мальорка, Вальядолид, Спортинг, Овьедо, Сарагоса, Расинг, Мурсия и др. Как-то так.
протон
протон
вчера в 16:48
Мадрид это и есть Реал. Самое смешное что Реал Мадрид в Испании просто называют Мадридом
Да вообще наверное серия встреч в лч периода 2014-2017, когда Реал постоянно их побеждал, два раза причем в финале
Победителей всегда не любят) Видно многим от этого больно))
Значит проиграют, обычно такие выходки заканчиваются поражениями команд, чьи фанаты такую вещь творят.
Не очень красиво, нужно знать во всем меру. Надеюсь, Винисиус достойно ответит всем на поле сегодня и покажет блестящую игру.
3axntn8fs4k7
3axntn8fs4k7 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 16:09
Прикинь полное официальное название матрасников «Атлетико Мадрид» из города Мадрид, в прочем и сливочные зарегистрированы как «Реал Мадрид» собственно тоже из Мадрида.
Это полные названия команд, а вот что бы «Мадрид» был чем то прозвищем такого не было никогда.
Фанату «Реал Мадрид» полезно знать такое, что бы впредь не попадать в неловкие ситуации.
shur
shur ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 15:29, ред.
...да пусть шутят на здоровье, другое дело уже Вини достали
психологически, то бананы, то приматы, но висельник - это перебор, однако !!! Позвать пионеров, с десяток, пускай им всем
матрацы об-сут !!!
Вещий
Вещий
вчера в 15:29
Демократия и ничего белее... а вот зачем надо было повесить Винисиуса вопрос... а почему не Бензема?
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 15:27
Какая то часть Мадрида действительно ненавидет Реал. И это нормально в футболе.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:11
Это наши ребята! 👍👏 Браво!
Vamos Atleti!!!
Gelious
Gelious
вчера в 15:09
Вообще-то, "Мадрид" - это прозвище именно Реал Мадрид...
FenixSL
FenixSL ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 15:09
ну что ты такое говоришь?
конечно же нет!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:07
Наверное это болельщики Атлетико пошутили.
drug01
drug01
вчера в 15:05
Кубковая игра будет жаркой!
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