«Мадрид ненавидит „Реал“». В Испании вывесили баннер перед мадридским дерби

Неизвестные устроили провокацию в Мадриде перед сегодняшним матчем Кубка Испании «Реал» — «Атлетико».
На одном из надземных переходов был вывешен баннер, который гласит «Мадрид ненавидит „Реал“». Под ним висела кукла в футболке игрока «сливочных» Винисиуса Жуниора.
Даже когда встречается Реал Мадрид и Реал Сосьедад, то пишут RMA-RSO.
Даже когда встречается Реал Мадрид и Реал Сосьедад, то пишут RMA-RSO.
Да вообще наверное серия встреч в лч периода 2014-2017, когда Реал постоянно их побеждал, два раза причем в финале
Победителей всегда не любят) Видно многим от этого больно))
Значит проиграют, обычно такие выходки заканчиваются поражениями команд, чьи фанаты такую вещь творят.
Не очень красиво, нужно знать во всем меру. Надеюсь, Винисиус достойно ответит всем на поле сегодня и покажет блестящую игру.
Да вообще наверное серия встреч в лч периода 2014-2017, когда Реал постоянно их побеждал, два раза причем в финале
Победителей всегда не любят) Видно многим от этого больно))
Значит проиграют, обычно такие выходки заканчиваются поражениями команд, чьи фанаты такую вещь творят.
Не очень красиво, нужно знать во всем меру. Надеюсь, Винисиус достойно ответит всем на поле сегодня и покажет блестящую игру.
Это полные названия команд, а вот что бы «Мадрид» был чем то прозвищем такого не было никогда.
Фанату «Реал Мадрид» полезно знать такое, что бы впредь не попадать в неловкие ситуации.
Это полные названия команд, а вот что бы «Мадрид» был чем то прозвищем такого не было никогда.
Фанату «Реал Мадрид» полезно знать такое, что бы впредь не попадать в неловкие ситуации.
психологически, то бананы, то приматы, но висельник - это перебор, однако !!! Позвать пионеров, с десяток, пускай им всем
матрацы об-сут !!!
психологически, то бананы, то приматы, но висельник - это перебор, однако !!! Позвать пионеров, с десяток, пускай им всем
матрацы об-сут !!!
Vamos Atleti!!!
Vamos Atleti!!!
конечно же нет!
конечно же нет!