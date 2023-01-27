Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2023

«Спартак» завершил первый зимний сбор победой над болгарским клубом

вчера, 12:54
БотевЛоготип футбольный клуб Ботев (Пловдив)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» обыграл «Ботев» в товарищеском матче (1:0).

Встреча прошла в Дубае на поле спорткомплекса «Джабаль-Али».

Единственный гол был забит на 67-й минуте игры Павлом Мелёшиным.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
«Зенит» крупно обыграл катарский клуб в товарищеском матче
Сегодня, 12:57
«Манчестер Сити» одолел «Арсенал» в матче Кубка Англии
Сегодня, 01:00
ЦСКА обыграл «Партизан» в контрольной игре
Вчера, 19:10
«Реал» обыграл «Атлетико» в Кубке Испании
Вчера, 01:35
«Атлетик» обыграл «Валенсию» в 1/4 финала Кубка Испании
26 января
Роналду не помог «Аль-Насру» победить в матче национального Суперкубка
26 января
Сортировать
Все комментарии
Zak11
Zak11
вчера в 14:55
У Ботева тоже были хорошие моменты, реализация их подвела. Ну а нас с победой!
makkie
makkie
вчера в 13:59
Хорошо потренировались.
Мелёшин забил эффектный гол, да и комбинация с выходом из обороны получилась неплохой - явно наигранный вариант.
У Ботева понравились угольки в атаке. Шустро убегали и угрожали воротам.

Радует игра Пруцева - становится лидером центра поля.
lotsman
lotsman
вчера в 13:58
Хорошо провели первый сбор. Теперь посмотрим кубок, на втором сборе. Ростов должен взять этот кубок. Спартак, без Промеса, не выиграет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:54, ред.
Вроде не плохо и все в сборе...ну не считая Квинси. Второй сбор ожидается более интересным особенно для нас болел
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ziza Woor (раскрыть)
вчера в 13:37
Потому что хозяин Ботева русский .
drug01
drug01
вчера в 13:33, ред.
Начало хорошее, надеюсь, что впереди успех!
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 13:25
Хорошо что Ботев сыграл с Спартаком. Левски может взять пример.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:06
Неплохо для зимнего сбора. Игра появляется.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:04
Спасибо Ботеву, что не побоялись сыграть с нами.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 