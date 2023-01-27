«Спартак» завершил первый зимний сбор победой над болгарским клубом

«Спартак» обыграл «Ботев» в товарищеском матче (1:0).
Встреча прошла в Дубае на поле спорткомплекса «Джабаль-Али».
Единственный гол был забит на 67-й минуте игры Павлом Мелёшиным.
«Спартак» обыграл «Ботев» в товарищеском матче (1:0).
Встреча прошла в Дубае на поле спорткомплекса «Джабаль-Али».
Единственный гол был забит на 67-й минуте игры Павлом Мелёшиным.
Мелёшин забил эффектный гол, да и комбинация с выходом из обороны получилась неплохой - явно наигранный вариант.
У Ботева понравились угольки в атаке. Шустро убегали и угрожали воротам.
Радует игра Пруцева - становится лидером центра поля.
Мелёшин забил эффектный гол, да и комбинация с выходом из обороны получилась неплохой - явно наигранный вариант.
У Ботева понравились угольки в атаке. Шустро убегали и угрожали воротам.
Радует игра Пруцева - становится лидером центра поля.