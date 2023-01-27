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«Реал» обыграл «Атлетико» в Кубке Испании

сегодня, 01:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

«Реал» переиграл «Атлетико» в поединке 1/4 финала Кубка Испании (3:1).

Альваро Мората на 19-й минуте вывел гостей вперед. Родриго Силва на 79-й счет сравнял, матч перешел в дополнительное время. Второй гол «сливочных» в этой игре на 104-й минуте забил Карим Бензема. Итоговый счет на 120+1-й установил Винисиус Жуниор.

«Атлетико» доигрывал матч в меньшинстве — на 99-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Стефан Савич.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:37
Не хочу никого оскорбить, но если честно, то мне немного жаль тех кто сутками сидит на сайте и отдаёт ему всё свое свободное время зарабатывая очки для конкурса или иметь столько клонов также тратя большое количество времени на перескакивании с одного на другой аккаунт.
Наверное надо быть очень сильно одиноким человеком если весь смысл жизни в этом.
Ну, а когда ещё на сложность своей тяжёлой и роковой жизни начинают жаловаться, так вообще плакать охота взахлёб.
ry49qqc9kncx
ry49qqc9kncx
сегодня в 03:31
Реал просто красавцы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:26
Говорят на том же мосту появился плакат "Мадрид восхищается Реалом"
hyz8zkrau845
hyz8zkrau845
сегодня в 03:09
Уважаемая администрация, а разве вот такое загаживание ветки одним песонажем с кучи аккаунтов это не флуд галимый как минимум, не говоря уже о этической стороне (этим там и не пахнет)?
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 02:09
Отскочили сливки впрочем как и всегда!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:59
Атлетико конечно же те ещё провокаторы. И как Мората мог отпраздновать гол в ворота Реала?!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:57
Те игроки, которые вышли в старте на Эль Класико, было в ужасной физической форме. Неужели это не проявлялось на тренировке? Карвахаль, если не ошибаюсь, вообще был после травмы. Начо отличный матч провел сегодня. Мне очень понравилась его игра. Милитао тоже очень мощный матч провёл.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:53, ред.
Те же вопросы к Анчи. Подозреваю, что, поскольку состав определяется на тренировках, то после них странно ставить в основу того же Себальоса.

Условно, если Кроос на тренировке отдал 10 голевых в двусторонней игре, а Себальос 2, то тренер в глазах команды будет выглядеть чудаком, если поставит в основу Себальоса:)

Другого объяснения у меня нет
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:49
Ну вот как радоваться победе после такого первого тайма?!

С победой, тем не менее! :)

Правда, не понятно, почему эти полчаса доп. времени также активно не отбегать в первом тайме. Атлетико вышел крайне осторожный, без претензий на атаку. Ну чего так апатично отыграли…

Вальверде отыграл 70 минут, допуская непривычное для него количество ошибок.
Травма Менди и вынужденная перестановка Камавинга на его позицию, показала, что последние месяцы левый защитник в лице Менди - проблемная позиция. Браво, Эдуардо!

Отдельный респект Милитао. Прям молодой Рамос. Все при нем - длинный пас, самоотдача, техника, игра головой. Харизма, наконец. Готов драться, провоцировать, когда надо.

Бледный матч Карима, Вини, Модрича (127 минут отбегал ветеран, в непривычно не яркой манере).

После калейдоскопа трудных соперников, есть навязчивое ощущение, что для побед в Ла лиге и ЛЧ основа полузащиты - это Камавинга, Себальос и Вальверде. А правый вингер - Родриго. Очень интересно посмотреть на новый формат: Модрич и Кроос с банки на ключевые полчаса матча.

Смотрелось на одном дыхании, спасибо командам. Атлетико - не унывать.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 01:48
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:48, ред.
    С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Реал Мадрид лучший в мире клуб по ремонтадо. За свои 32 года, я ни одного такого клуба не видел. Бензема забил победный гол, очень рад за Карима. Но гол Родриго, после сольного прохода, который полностью перевернул игру- это шедевр от настоящего мастера. Винисиус тоже очень чётко сыграл в тот момент. Рад, что и Винисиус всё таки забил. Менди и Вальверде в ужасной форме. Дани Себальос, Начо и Камавинга очень хороший матч провели. Вот это тот Начо, про которого я спрашивал. Почему Анчелотти не выпустил его в старте на Эль Класико??? Почему не поставил Камавингу вместо Менди??? Почему Себальос не вышел в старте в том матче??? Сегодня эти ребята доказали, что я прав был. Я думаю, что Себальос это хорошая замена для Крооса, который скорее всего скоро завершит карьеру. Надеюсь, что с Родриго и Менди ничего серьезного не случилось! Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!! Надеюсь, что Реал Мадрид выиграет КЧМ, ЛЛ, КИ и ЛЧ в этом сезоне!!!
    ESPANOL
    ESPANOL
    сегодня в 01:48
    Атлетико, это вечный лузер! Особенно с Реалом. Все какие то корявые, бестолковые... Барса от Гризмана правильно избавилась, хотя нужно было намного раньше. Он убийца голевых моментов, да и вся команда - просто ни о чем.
    y-ago
    y-ago
    сегодня в 01:46
    Великолепный гол Родриго! Порадовали! Поздравления!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 01:42, ред.
    Красивая игра, начиная со 2-го тайма.
    Понравились даже не столько голы (хотя Родриго шикарно прошёл и положил шведой), сколько работа с мячом..., причём работа у обоих клубов. На ограниченном пространстве мастера кожаного шикарно взаимодействуют, страхуют друг друга и борются, допуская минимум брака в передачах, катая быстро мяч и начиная развивать атаку.
    Больше всех у Реала мне понравился Себальос. Парень хоть пока в клубе на вторых ролях, но работает с мячом прекрасно и не брезгует черновой работой в центре и защите.
    Если же в общем по результату, то чего греха таить, - РМ мастеровитее, поэтому и победил.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 01:39
    Упорная борьба в основное время перешло в довольно уверенную победу Реала в дополнительное.
    Гость
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