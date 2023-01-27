«Реал» обыграл «Атлетико» в Кубке Испании

«Реал» переиграл «Атлетико» в поединке 1/4 финала Кубка Испании (3:1).
Альваро Мората на 19-й минуте вывел гостей вперед. Родриго Силва на 79-й счет сравнял, матч перешел в дополнительное время. Второй гол «сливочных» в этой игре на 104-й минуте забил Карим Бензема. Итоговый счет на 120+1-й установил Винисиус Жуниор.
«Атлетико» доигрывал матч в меньшинстве — на 99-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Стефан Савич.
Понравились даже не столько голы (хотя Родриго шикарно прошёл и положил шведой), сколько работа с мячом..., причём работа у обоих клубов. На ограниченном пространстве мастера кожаного шикарно взаимодействуют, страхуют друг друга и борются, допуская минимум брака в передачах, катая быстро мяч и начиная развивать атаку.
Больше всех у Реала мне понравился Себальос. Парень хоть пока в клубе на вторых ролях, но работает с мячом прекрасно и не брезгует черновой работой в центре и защите.
Если же в общем по результату, то чего греха таить, - РМ мастеровитее, поэтому и победил.
Понравились даже не столько голы (хотя Родриго шикарно прошёл и положил шведой), сколько работа с мячом..., причём работа у обоих клубов. На ограниченном пространстве мастера кожаного шикарно взаимодействуют, страхуют друг друга и борются, допуская минимум брака в передачах, катая быстро мяч и начиная развивать атаку.
Больше всех у Реала мне понравился Себальос. Парень хоть пока в клубе на вторых ролях, но работает с мячом прекрасно и не брезгует черновой работой в центре и защите.
Если же в общем по результату, то чего греха таить, - РМ мастеровитее, поэтому и победил.
С победой, тем не менее! :)
Правда, не понятно, почему эти полчаса доп. времени также активно не отбегать в первом тайме. Атлетико вышел крайне осторожный, без претензий на атаку. Ну чего так апатично отыграли…
Вальверде отыграл 70 минут, допуская непривычное для него количество ошибок.
Травма Менди и вынужденная перестановка Камавинга на его позицию, показала, что последние месяцы левый защитник в лице Менди - проблемная позиция. Браво, Эдуардо!
Отдельный респект Милитао. Прям молодой Рамос. Все при нем - длинный пас, самоотдача, техника, игра головой. Харизма, наконец. Готов драться, провоцировать, когда надо.
Бледный матч Карима, Вини, Модрича (127 минут отбегал ветеран, в непривычно не яркой манере).
После калейдоскопа трудных соперников, есть навязчивое ощущение, что для побед в Ла лиге и ЛЧ основа полузащиты - это Камавинга, Себальос и Вальверде. А правый вингер - Родриго. Очень интересно посмотреть на новый формат: Модрич и Кроос с банки на ключевые полчаса матча.
Смотрелось на одном дыхании, спасибо командам. Атлетико - не унывать.
С победой, тем не менее! :)
Правда, не понятно, почему эти полчаса доп. времени также активно не отбегать в первом тайме. Атлетико вышел крайне осторожный, без претензий на атаку. Ну чего так апатично отыграли…
Вальверде отыграл 70 минут, допуская непривычное для него количество ошибок.
Травма Менди и вынужденная перестановка Камавинга на его позицию, показала, что последние месяцы левый защитник в лице Менди - проблемная позиция. Браво, Эдуардо!
Отдельный респект Милитао. Прям молодой Рамос. Все при нем - длинный пас, самоотдача, техника, игра головой. Харизма, наконец. Готов драться, провоцировать, когда надо.
Бледный матч Карима, Вини, Модрича (127 минут отбегал ветеран, в непривычно не яркой манере).
После калейдоскопа трудных соперников, есть навязчивое ощущение, что для побед в Ла лиге и ЛЧ основа полузащиты - это Камавинга, Себальос и Вальверде. А правый вингер - Родриго. Очень интересно посмотреть на новый формат: Модрич и Кроос с банки на ключевые полчаса матча.
Смотрелось на одном дыхании, спасибо командам. Атлетико - не унывать.