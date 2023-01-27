«Реал» обыграл «Атлетико» в Кубке Испании

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сегодня, 01:35

«Реал» переиграл «Атлетико» в поединке 1/4 финала Кубка Испании (3:1).

Альваро Мората на 19-й минуте вывел гостей вперед. Родриго Силва на 79-й счет сравнял, матч перешел в дополнительное время. Второй гол «сливочных» в этой игре на 104-й минуте забил Карим Бензема. Итоговый счет на 120+1-й установил Винисиус Жуниор.

«Атлетико» доигрывал матч в меньшинстве — на 99-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Стефан Савич.