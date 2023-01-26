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ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Кубок 2022/2023

«Барселона» победила «Реал Сосьедад» и вышла в полуфинал Кубка Испании

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galem72
galem72 ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 10:42
Никакой скромности. С басками всегда тяжко играть, тем более в кубке.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 08:19
В этой игре я увидел старую версию Дембеле. Он играл так до перехода в Барсу. После перехода стал лентяем, капризничал и не попадал даже в основу. Но Хави нашел к нему ключ, понял его характер и направил в правильное русло. Усман заиграл хорошо
Вещий
Вещий
сегодня в 08:16
Скромно сыграла Барса, но победа есть победа
ОПС
ОПС
сегодня в 07:35
Хоть и минимально, но победили. А победа она и есть победа.
am7q9qfpafa4
am7q9qfpafa4
сегодня в 07:05
Баски довольно неплохо сопротивлялись Барсе
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:40
Повезло Барсе, что Сосьедад удалился. В равных составах вряд ли бы решилось всё в основное время, скорее всего, всё дошло бы до пенальти.
112910415
112910415
сегодня в 05:01
караван идёт, идёт ...
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 02:18
Барса 💪
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:11, ред.
Дембеле, на данный момент, - лучший в составе "гранатовых" ..., даже при всех его недостатках в игре. "Уголёк" открылся под прорыв, убежал, влупил что есть силы и сделал своё дело. Молодец парень, играет уверенно на любом фланге (после выхода Рафиньи ушел налево). Он единственный в составе кто понимает, что без ударов по воротам не выиграть. Остальные пытаются разыгрывать мяч "до верного" и постоянно теряют его.
Тер Штеген постепенно сдаёт. Так лохануться отдавая мяч по центру в ноги сопернику..., это нечто. Гости правда не забили, но соперник покруче стопудово бы наказал.
Защита... Всё те же проблемы. Сосьедад не сравнял счёт из-за наличия в атаке деревянного Сорлота, которому как и нашему Заболотному, - не место на поле.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:09
Трудная была игра,все решил один мяч.
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