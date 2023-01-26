«Барселона» победила «Реал Сосьедад» и вышла в полуфинал Кубка Испании

«Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад» в матче 1/4 финала Кубка Испании (1:0).
Счёт на 52-й минуте открыл Усман Дембеле. На 50-й был удалён Браис Мендес.
Каталонцы вышли в полуфинал турнира.
|Барселона1 : 0Реал Сосьедад
|Матч завершен
«Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад» в матче 1/4 финала Кубка Испании (1:0).
Счёт на 52-й минуте открыл Усман Дембеле. На 50-й был удалён Браис Мендес.
Каталонцы вышли в полуфинал турнира.
Тер Штеген постепенно сдаёт. Так лохануться отдавая мяч по центру в ноги сопернику..., это нечто. Гости правда не забили, но соперник покруче стопудово бы наказал.
Защита... Всё те же проблемы. Сосьедад не сравнял счёт из-за наличия в атаке деревянного Сорлота, которому как и нашему Заболотному, - не место на поле.
Тер Штеген постепенно сдаёт. Так лохануться отдавая мяч по центру в ноги сопернику..., это нечто. Гости правда не забили, но соперник покруче стопудово бы наказал.
Защита... Всё те же проблемы. Сосьедад не сравнял счёт из-за наличия в атаке деревянного Сорлота, которому как и нашему Заболотному, - не место на поле.