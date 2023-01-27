«Барселона» продлила соглашение с Алонсо

«Барселона» продлила контракт с защитником Маркосом Алонсо.
Соглашение игрока с каталонцами будет действовать до 2024 года.
«Сине-гранатовые» лидируют в Ла Лиге.
«Барселона» продлила контракт с защитником Маркосом Алонсо.
Соглашение игрока с каталонцами будет действовать до 2024 года.
«Сине-гранатовые» лидируют в Ла Лиге.
Ну а так что, пойдет. Картину не портит, просит немного, к перестройке в тактике уже привык. Ещё и забивать умеет, даже со штрафных... Летом ещё Жоржиньо можно бесплатно подписать на замену Бускетсу да и Гави на очереди . Хотя и продлению Алонсо тоже рад ...
Ну а так что, пойдет. Картину не портит, просит немного, к перестройке в тактике уже привык. Ещё и забивать умеет, даже со штрафных... Летом ещё Жоржиньо можно бесплатно подписать на замену Бускетсу да и Гави на очереди . Хотя и продлению Алонсо тоже рад ...