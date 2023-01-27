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«Барселона» продлила соглашение с Алонсо

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Сварожич
Сварожич
вчера в 19:26
Барса сделала очередной финт (Ла лига говорила Барса не сможет подписывать контракты игроков), а тут получилось что пролонгация контракта с сохранением заработной платы -- это не то же самое, что подписание контракта с новым игроком и переподписание своего же игрока на улучшенных условиях ( например , как сейчас с Гави происходит). В случае с продлением Алонсо , общий зарплатных фонд никак не изменится...

Ну а так что, пойдет. Картину не портит, просит немного, к перестройке в тактике уже привык. Ещё и забивать умеет, даже со штрафных... Летом ещё Жоржиньо можно бесплатно подписать на замену Бускетсу да и Гави на очереди . Хотя и продлению Алонсо тоже рад ...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:23
А теперь можно его спокойно продавать арабам!
Гость
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