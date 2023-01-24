«Челси» хочет продлить контракт с Тиаго Силвой. Игроку 38 лет

1674537027

вчера, 08:10

«Челси» намерен продлить соглашение с защитником .

Договор игрока с клубом действует до конца текущего сезона. Руководство лондонцев, а также главный тренер команды Грэм Поттер довольны уровнем игры футболиста, а также его подходом к работе.