«Челси» хочет продлить контракт с Тиаго Силвой. Игроку 38 лет

«Челси» намерен продлить соглашение с защитником Тиаго Силвой.
Договор игрока с клубом действует до конца текущего сезона. Руководство лондонцев, а также главный тренер команды Грэм Поттер довольны уровнем игры футболиста, а также его подходом к работе.
Защитник провел в текущем сезоне АПЛ 18 матчей.
Выкладывается на поле за себя и за того парня, матч с Ливерпулем на образцово уровне провел. Своевременно шёл в отборы, перехваты, в подкатах страховал напарника, топ-защитник.
Не помешает точно, будет иногда помогать основе когда им нужен будет отдых, или в кубковых встречах. Я хочу чтобы такой игрок как Силва закончил карьеру в футболке Челси в следующем году, увы слишком поздно пришёл
Выкладывается на поле за себя и за того парня, матч с Ливерпулем на образцово уровне провел. Своевременно шёл в отборы, перехваты, в подкатах страховал напарника, топ-защитник.
Не помешает точно, будет иногда помогать основе когда им нужен будет отдых, или в кубковых встречах. Я хочу чтобы такой игрок как Силва закончил карьеру в футболке Челси в следующем году, увы слишком поздно пришёл