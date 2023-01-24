Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» хочет продлить контракт с Тиаго Силвой. Игроку 38 лет

вчера, 08:10

«Челси» намерен продлить соглашение с защитником Тиаго Силвой.

Договор игрока с клубом действует до конца текущего сезона. Руководство лондонцев, а также главный тренер команды Грэм Поттер довольны уровнем игры футболиста, а также его подходом к работе.

Защитник провел в текущем сезоне АПЛ 18 матчей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Аль-Наср» уже думает о продлении контракта с Роналду
Вчера, 15:57
СлухиДзаньоло согласовал условия контракта с «Миланом»
Вчера, 13:17
СлухиГусто согласовал условия договора с «Челси»
Вчера, 12:44
В ПСЖ оценили шансы на продление контракта с Месси
23 января
СлухиКейн готов продлить контракт с «Тоттенхэмом»
23 января
Рыжиков высказался о своём будущем в тамбовском «Спартаке»
23 января
Сортировать
Все комментарии
Koba8888
Koba8888
вчера в 13:08
При должном подходе, может стать этаким новым Мальдини, который и после 40, если мне память не изменяет, тянул уровень основы Милана.
Minamino
Minamino
вчера в 12:33
Жаль что Челси не могут найти нового защитника, у них же есть денги сейчас для каждого.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:18
Играющий тренер)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:47
Продлевать не думая. Заслужил.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:48
Тренерскому штабу нравится его работа и отдача в каждом матче.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:48
Всё по делу .Ну наконец-то, хоть один здравый шаг , несмотря на возраст.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:44
Для защитника опытного это не возраст
ОПС
ОПС
вчера в 09:38
Играет хорошо, ошибок не делает, надежен. Зачем тогда смотреть в паспорт. Пусть играет и приносит ползу.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:07
Дембель откладывается
equ85qu589nb
equ85qu589nb
вчера в 08:55
Если игра идёт, возраст не помеха
9rd52xvtk3dk
9rd52xvtk3dk
вчера в 08:41
Он сможет играть на высоком уровне еще лет пять.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:40
От 38-ми летнего Тиаго толку больше чем от молодых.
протон
протон
вчера в 08:36
Когда строится новая и молодая команда, такой батя как Силва очень понадобится в раздевалке, а Аспи спокойно может уйти этим летом. Я выбираю Тиаго вместо Аспи ещё и потому что бразильский феномен несмотря на возраст , всё ещё каждую неделю выступает на высочайшем уровне в отличие от баска
Как Силва играл в ПСЖ, это было бесподобно. И сейчас доказывает свой высочайший уровень. Для меня это лучший центральный защитник десятилетия.
протон
протон
вчера в 08:28, ред.
Единственный в команде к кому нет вообще никаких вопросов
Выкладывается на поле за себя и за того парня, матч с Ливерпулем на образцово уровне провел. Своевременно шёл в отборы, перехваты, в подкатах страховал напарника, топ-защитник.
Не помешает точно, будет иногда помогать основе когда им нужен будет отдых, или в кубковых встречах. Я хочу чтобы такой игрок как Силва закончил карьеру в футболке Челси в следующем году, увы слишком поздно пришёл
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:23
Ветеран пока ещё в цене...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 