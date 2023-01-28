«Торино» спасся в матче с «Эмполи». Миранчук отдал голевой пас

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вчера, 18:52

В матче 20-го тура Серии А «Торино», за который играет россиянин , сыграл в гостях вничью 2:2 с «Эмполи».

Хозяева вели 2:0 после голов Себастьяно Луперто (37-я минута) и Рэзвана Марина (69-я), однако гости смогли отыграться в последние 10 минут. На 82-й забил Самуэле Риччи, на 85-й — Антонио Санабрия.

Миранчук вышел на поле на 55-й минуте и отдал голевой пас на Санабрию.

После матча «Торино» занимает в таблице 8-е место, «Эмполи» идет 10-м.