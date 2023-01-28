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«Торино» спасся в матче с «Эмполи». Миранчук отдал голевой пас

вчера, 18:52
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи2 : 2Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

В матче 20-го тура Серии А «Торино», за который играет россиянин Алексей Миранчук, сыграл в гостях вничью 2:2 с «Эмполи».

Хозяева вели 2:0 после голов Себастьяно Луперто (37-я минута) и Рэзвана Марина (69-я), однако гости смогли отыграться в последние 10 минут. На 82-й забил Самуэле Риччи, на 85-й — Антонио Санабрия.

Миранчук вышел на поле на 55-й минуте и отдал голевой пас на Санабрию.

После матча «Торино» занимает в таблице 8-е место, «Эмполи» идет 10-м.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:00
После выхода на замену был лучший в команде. Вся острота шла от него. Ещё бы чуть удачи и гол бы на себя записал.
Смотрел все его игры за Торино (и за Аталанту). Первая в Торино прямо реально ударная и содержательная его игра. Сегодня точно можно написать - вёл атакующую игру команды и даже ТОРИНО МИРАНЧУКА!)
Молодец! надо дальше в том же духе!
Жаль что в конце в штангу попал, заслуживал гола в этом матче
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:59
Просто ротируют состав, на одной позиции 3 примерно равных игрока влашич, радонич и Алексей, Алексей конечно среди них самый креативный и умный футболист
Boricku
Boricku
вчера в 20:23
В Реале и Борселоне потянет, аж в двух сразу
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:20
Игры этих команд отличаются грубостью, вынесением большого количества желтых и не редкость красных карточек...
Здесь была равная, мирная игра (всего лишь два предупреждения) и в конце два чудесным образом прилетевших голешника...
Gahi
Gahi
вчера в 20:18
С выходом Алексея команда пропустила гол, но смогли собраться и сравнили счёт забили два гола. Поэтому Миранчуку нужно выходить на поле с первых минут, чтобы "Торино" побеждала и поднималась ещё выше и быть рядом с "Аталантой". Это хорошая мотивация для Алексея Миранчука, доказать тренерам что он достоин большего игрового времени, чем ему отводят наставники. Удачи
dok66
dok66
вчера в 20:16
Не зря Торино Миранчука взял . Полностью отрабатывает . Все еще впереди .
shlomo
shlomo
вчера в 19:33
Молодца Леша!.... продолжай в том же духе... еще бы забивал бы побольше, но думаю, что еще все впереди.
byv3mptdbhnp
byv3mptdbhnp
вчера в 19:18
Радует игра Миранчука, который дал пас и получили ничью в гостях
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:00
Молодцы, проявили характер! Миранчука с голевой!
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