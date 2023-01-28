«Торино» спасся в матче с «Эмполи». Миранчук отдал голевой пас

В матче 20-го тура Серии А «Торино», за который играет россиянин Алексей Миранчук, сыграл в гостях вничью 2:2 с «Эмполи».
Хозяева вели 2:0 после голов Себастьяно Луперто (37-я минута) и Рэзвана Марина (69-я), однако гости смогли отыграться в последние 10 минут. На 82-й забил Самуэле Риччи, на 85-й — Антонио Санабрия.
Миранчук вышел на поле на 55-й минуте и отдал голевой пас на Санабрию.
После матча «Торино» занимает в таблице 8-е место, «Эмполи» идет 10-м.
Смотрел все его игры за Торино (и за Аталанту). Первая в Торино прямо реально ударная и содержательная его игра. Сегодня точно можно написать - вёл атакующую игру команды и даже ТОРИНО МИРАНЧУКА!)
Молодец! надо дальше в том же духе!
Жаль что в конце в штангу попал, заслуживал гола в этом матче
Смотрел все его игры за Торино (и за Аталанту). Первая в Торино прямо реально ударная и содержательная его игра. Сегодня точно можно написать - вёл атакующую игру команды и даже ТОРИНО МИРАНЧУКА!)
Молодец! надо дальше в том же духе!
Жаль что в конце в штангу попал, заслуживал гола в этом матче
Здесь была равная, мирная игра (всего лишь два предупреждения) и в конце два чудесным образом прилетевших голешника...
Здесь была равная, мирная игра (всего лишь два предупреждения) и в конце два чудесным образом прилетевших голешника...