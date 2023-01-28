«Манчестер Сити» одолел «Арсенал» в матче Кубка Англии

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче 4-го раунда Кубка Англии (1:0).
Единственный гол забил Натан Аке на 64-й минуте.
На предыдущей стадии турнира «Манчестер Сити» крупно обыграл «Челси» (4:0), «Арсенал» победил «Оксфорд Юнайтед» (3:0).
|Манчестер Сити1 : 0Арсенал
|Матч завершен
«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче 4-го раунда Кубка Англии (1:0).
Единственный гол забил Натан Аке на 64-й минуте.
На предыдущей стадии турнира «Манчестер Сити» крупно обыграл «Челси» (4:0), «Арсенал» победил «Оксфорд Юнайтед» (3:0).
Сити же поздравляю с победой! Удачи в дальнейших матчах!
Сити же поздравляю с победой! Удачи в дальнейших матчах!
Я поддержу одним участником..
Я поддержу одним участником..
Идём дальше!
Идём дальше!
Не самый содержателтный футбол получился. Состав полуторный был, и да, все-таки это Сити на Этихаде. Но в матчах АПЛ необходимо сыграть лучше. Не все сегодня получалось в финальной трети. Сака лишился своего любимого треугольника с Уайтом и Эдегором, и все, Аке его закрыл. Нужно работать дальше.
Не самый содержателтный футбол получился. Состав полуторный был, и да, все-таки это Сити на Этихаде. Но в матчах АПЛ необходимо сыграть лучше. Не все сегодня получалось в финальной трети. Сака лишился своего любимого треугольника с Уайтом и Эдегором, и все, Аке его закрыл. Нужно работать дальше.