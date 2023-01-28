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«Манчестер Сити» одолел «Арсенал» в матче Кубка Англии

сегодня, 01:00
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче 4-го раунда Кубка Англии (1:0).

Единственный гол забил Натан Аке на 64-й минуте.

На предыдущей стадии турнира «Манчестер Сити» крупно обыграл «Челси» (4:0), «Арсенал» победил «Оксфорд Юнайтед» (3:0).

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:52
Сити выглядели предпочтительнее, Арсенал свои моменты не забил, исход закономерный
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:52
Кто смотрел игру адекватно оценит матч, в первом тайме Арсенал прижал горожан к их воротам оказывая давление высоким прессингом, давление было таким, что Сити стал играть в непривычный для них футбол, забросы на Холланда в надежде что тот зацепится за мяч, и ни о какой привычной игры в пас горожане и не думали....а заставить так играть Сити это дорогого стоит! А вот гол Аке смешал все карты, и наш так сказать "смешанный состав" оказался слабее такого же состава Сити....вот что значит слабая скамейка.... Виейра наш вообще оказался не готов к такому матчу, вообще ноль действий! Физика слабая очень....ну да ладно, это наша проблема, и решать должны тренеры.
Сити же поздравляю с победой! Удачи в дальнейших матчах!
shlomo
shlomo ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 08:27
Добра Вам!
Я поддержу одним участником..
shlomo
shlomo
сегодня в 08:23
Арсеналу нужно сосредоточится на АПЛ
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:23
Чуть чуть с калибром не угадали...
Вещий
Вещий
сегодня в 08:22
Думаю Ман Сити и возьмет кубок
Шуnя771
Шуnя771 ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 08:15
Куда писать?
Loko57
Loko57
сегодня в 07:34
Обидно за Арсенал. Не повезло им с сеткой.
ABir
ABir
сегодня в 07:27
В этой игре могло по всякому сложиться
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит
сегодня в 06:40
Вот и 28-е, а из желающих играть в группе без призов отписался только 1 984. Остальные не будут? Есть ли тогда смысл?
adekvat
adekvat
сегодня в 06:35
Пусть в чемпионате попробует обогнать.
w9uu2qt2cwjg
w9uu2qt2cwjg
сегодня в 06:31
Теперь осталось догнать и перегнать канониров в АПЛ
zyt2rv78muqr
zyt2rv78muqr
сегодня в 05:59
Интересно, как скоро Арсенал начнет буксовать в РПЛ?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:54
Одним турниром меньше.
Barcelona
Barcelona
сегодня в 05:40
На классе!
112910415
112910415
сегодня в 04:57
Сити силён, никто не отменял очевидного )
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 04:37
Просто Ман Сити повезло чуть больше, чем Арсеналу.
Идём дальше!
eynkqsf59w5q
eynkqsf59w5q
сегодня в 04:18
Неожиданно скудной на голы вышла игра
протон
протон
сегодня в 01:07
Артета откровенно хотел добиться результата малой кровью, но не получилось. Виейра поспешил с ударом после скидки Нкетиа, можно было сместиться поближе перед ударом. Ничего, это была репетиция перед основными играми. Даже с полу основой Арсенал смотрелся очень даже неплохо.
Не самый содержателтный футбол получился. Состав полуторный был, и да, все-таки это Сити на Этихаде. Но в матчах АПЛ необходимо сыграть лучше. Не все сегодня получалось в финальной трети. Сака лишился своего любимого треугольника с Уайтом и Эдегором, и все, Аке его закрыл. Нужно работать дальше.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:07
Again.
протон
протон
сегодня в 01:04
Учитель превзошёл ученика.
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