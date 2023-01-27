ЦСКА обыграл «Партизан» в контрольной игре

ЦСКА переиграл «Партизан» в товарищеском матче (2:1).
На 59-й минуте Фёдор Чалов открыл счет в матче. Неманья Йович на 85-й забил ответный мяч. Победный гол оказался на счету Ярослава Арбузова — взятие ворот произошло на 90-й минуте.
Следующую контрольную игру «армейцы» проведут 31 января. Соперником будет «Алания».
Встречались побратимы и итог д.б. 1;1 но Арбузов ( в молодёжке левый вингер) внёс свою лепту сыграв в центре нападения. Два разных тайма ( замены). Карраскаль не заметен, Натхо старался от души, его игра мне понравилась как и Поповича. Хороший спарринг.
Будь здрав Анатолий.
Встречались побратимы и итог д.б. 1;1 но Арбузов ( в молодёжке левый вингер) внёс свою лепту сыграв в центре нападения. Два разных тайма ( замены). Карраскаль не заметен, Натхо старался от души, его игра мне понравилась как и Поповича. Хороший спарринг.
Будь здрав Анатолий.