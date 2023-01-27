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ЦСКА обыграл «Партизан» в контрольной игре

вчера, 19:10
ПартизанЛоготип футбольный клуб Партизан (Белград)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА переиграл «Партизан» в товарищеском матче (2:1).

На 59-й минуте Фёдор Чалов открыл счет в матче. Неманья Йович на 85-й забил ответный мяч. Победный гол оказался на счету Ярослава Арбузова — взятие ворот произошло на 90-й минуте.

Следующую контрольную игру «армейцы» проведут 31 января. Соперником будет «Алания».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:33
особенно концовка удалась !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:57
Хороший получился спарринг...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:57
Вот и молодцы, Арбузов круто!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:49
Взаимно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:31, ред.
Согласен ( об Антоше). Об игре.
Встречались побратимы и итог д.б. 1;1 но Арбузов ( в молодёжке левый вингер) внёс свою лепту сыграв в центре нападения. Два разных тайма ( замены). Карраскаль не заметен, Натхо старался от души, его игра мне понравилась как и Поповича. Хороший спарринг.
Будь здрав Анатолий.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:15
С каждым контрольным матчем, а это уже третий, убеждаюсь в двух вещах. Полной бесполезности и ненужности для ЦСКА Заболотного. Он с каждой игрой выглядит все хуже. И параллельно убеждаюсь в упёртости Федотова, который не может не видеть и не понимать этого очевидного факта и продолжает выпускать его на поле. Почему ? Ответа у меня нет
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:13
Упорный получился товарняк, с победой армейцев.
Гость
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