ЦСКА обыграл «Партизан» в контрольной игре

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вчера, 19:10

ЦСКА переиграл «Партизан» в товарищеском матче (2:1).

На 59-й минуте Фёдор Чалов открыл счет в матче. Неманья Йович на 85-й забил ответный мяч. Победный гол оказался на счету Ярослава Арбузова — взятие ворот произошло на 90-й минуте.

Следующую контрольную игру «армейцы» проведут 31 января. Соперником будет «Алания».