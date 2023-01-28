«Манчестер Юнайтед» летом хочет подписать Ройса

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с полузащитником дортмундской «Боруссии» Марко Ройсом о переходе летом.
У футболиста летом закончится контракт с немецким клубом.
Ройс в текущем сезоне провёл 12 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
Благодарю за ответ... как говорит мой сосед, когда видит много снегаи чистить ему лень:" Бог дал, Бог и заберет весной...:))
Благодарю за ответ... как говорит мой сосед, когда видит много снегаи чистить ему лень:" Бог дал, Бог и заберет весной...:))