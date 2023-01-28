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«Манчестер Юнайтед» летом хочет подписать Ройса

вчера, 15:43

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с полузащитником дортмундской «Боруссии» Марко Ройсом о переходе летом.

У футболиста летом закончится контракт с немецким клубом.

Ройс в текущем сезоне провёл 12 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 20:56
сломают быстро! немецкий хрусталик! А игрок очень добротный!) удачи ему!)
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:07
Не поздновато ли.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:24
Немецкий хрусталь....для чего он МЮ? да, когда Ройс здоррв он шикарен, но увы, травмы скомкали его карьеру
Neutron005
Neutron005
вчера в 17:24
Ройс в МЮ? Вполне может быть.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 17:16
Поздно для Ройса в АПЛ.
протон
протон
вчера в 17:11
МЮ все места на скамейке забили. Теперь забивают места в лазарете.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 16:27
Лучше Райса...
ДСА
ДСА
вчера в 15:51
Такой свободный агент в большой цене
Сварожич
Сварожич ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:51
Добра Вам!
Благодарю за ответ... как говорит мой сосед, когда видит много снегаи чистить ему лень:" Бог дал, Бог и заберет весной...:))
Гость
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