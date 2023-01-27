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Глушаков: «Не знаю в какой роли, но обязательно вернусь в „Спартак“»

вчера, 10:23

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков вспомнил чемпионскую команду «красно-белых» и рассказал об отношениях с Массимо Каррерой.

Очень печально, что единственный за двадцать лет чемпионский «Спартак» так закончился. Что через два года от команды ничего не осталось — ни игроков, ни тренеров. Такого не должно было случиться — наоборот, мы могли бы все вместе рвать соперников ещё лет пять.

Думаю, Массимо сейчас жалеет обо всём, что тогда произошло. С нами он, работая главным тренером первый год в жизни, стал чемпионом. А когда всё разрушилось, и уволили в том числе его, без «Спартака» Каррера пока больше ничего не добился.

После отставки Массимо я отправил ему смс: «Спасибо за чемпионский сезон». Считаю, что поступил по-человечески. Не промолчал, какие бы у нас ни были в конце отношения. Но и не слукавил, не пересластил... Где-то ошибался он, где-то — я. Но, что бы ни происходило, мы выиграли вместе. После его отставки мы больше не виделись.

При встрече поздоровался бы с ним точно. И руку бы, наверное, пожал. Всё-таки стали чемпионами, и этого у нас не отберёшь — ни у Массимо, ни у меня, ни у всей команды. Нельзя в истории того золота выделять и обожествлять кого-то одного. Это была абсолютно командная, наша общая победа.

А потом люди, которые втёрлись к нему в доверие и преследовали свои интересы, просто запудрили Каррере мозги. Если поднять всё, что он про меня говорил, то это ненормальные вещи. Поэтому не знаю, хотел ли бы сесть потолковать с ним по душам.

Я пережил тяжёлый период, не скрою. Когда уходил из «Спартака», поблагодарил его болельщиков, не сказав ни слова о той травле, через которую прошёл. И которую, поверьте, способен выдержать не каждый.

Сказал так, потому что понимал: через какое-то время люди всё равно узнают правду. Если бы я был в той истории не прав, то никогда бы не говорил, что вернусь в «Спартак». А я вернусь. Не знаю, в какой роли, но обязательно вернусь.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 20:07
"...А я вернусь. Не знаю, в какой роли, но обязательно вернусь."
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А в народе говорят, что нельзя в одну реку войти дважды...
112910415
112910415
вчера в 17:55
едва ли ... но в нашей жизни ничего нельзя предсказать
memphis
memphis
вчера в 14:47
В роли банщика
Neuron0015
Neuron0015
вчера в 11:16
Глушаков может стать отличным помощником главного тренера Спартака.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:38
Дуэт у них с Коррерой в то время получился
LOpp
LOpp
вчера в 10:29
если только банщиком
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:25
На сей раз главным тренером.
45pj57mexgzw
45pj57mexgzw
вчера в 10:25
Неужели он так любит Спарта???
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 10:24
Когда потребуется очередного тренеришку слить
Гость
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