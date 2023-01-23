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Павлюченко назвал лучшего иностранного тренера, с которым работал

сегодня, 09:22

Экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко считает Гуса Хиддинка лучшим иностранным тренером из числа тех, с кем он работал.

Все знают, что Гус Хиддинк — мой второй отец (смеётся). Все самые хорошие футбольные воспоминания связаны как раз с ним.

С Харри Реднаппом отношения были не такие хорошие и тёплые, как с Гусом, но я у него играл и чего-то добился в «Тоттенхэме». Реднаппа, конечно, тоже можно было назвать, но Хиддинк всё-таки для меня ближе. Гус — величина.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:52
Гус бесспорно лучший из тренеров что были у нас, работать с ним было всем комфортно
shur
shur ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:40, ред.
...и правда, как то растормашил его, неожиданные рывки, удары,
подключение и завершение атаки, всё это " гуськом"."гуськом".
и к бронзе, а это статус до сих пор!!!
112910415
112910415
сегодня в 10:24
золотые были времена
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:09
Гуса Хиддинга с большой теплотой вспоминают и многие болельщики.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:00
Гус Иваныч для многих был классным тренером.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 09:59
Рома уже и сам может стать отцом кому нибудь...,)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:47
Теперь уже Рома может и пословоблудить. Эти тренеры его уже давно забыли.
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 09:43
Все знают, что Гус Хиддинк был Богом когда-то для игроков. Это не новость.
протон
протон
сегодня в 09:41
Хиддинк разбудил и лелеял спящего гиганта, спасибо ему .
Гость
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