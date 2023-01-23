Павлюченко назвал лучшего иностранного тренера, с которым работал

Экс-нападающий «Тоттенхэма» считает лучшим иностранным тренером из числа тех, с кем он работал.

Все знают, что Гус Хиддинк — мой второй отец (смеётся). Все самые хорошие футбольные воспоминания связаны как раз с ним.

С Харри Реднаппом отношения были не такие хорошие и тёплые, как с Гусом, но я у него играл и чего-то добился в «Тоттенхэме». Реднаппа, конечно, тоже можно было назвать, но Хиддинк всё-таки для меня ближе. Гус — величина.