Кокорин: «Хочу вернуться в Серию А. Но для того, чтобы играть»

Нападающий , выступающий на правах аренды из «Фиорентины» за кипрский «Арис», рассказал о своих целях в карьере.

Вернусь ли в Россию в ближайшее время? Нет, потому что у меня контракт с «Фиорентиной» до 2024 года. Если я уйду из «Ариса», мне придётся вернуться в Италию. Пока я в аренде, всё хорошо, а дальше будет видно. Поговорим с директором, с президентом, посмотрим.

Хочу ли вернуться в Серию А? Конечно. Но если я вернусь, то для того, чтобы играть. Если не получится в «Фиорентине», придётся рассматривать другой вариант.