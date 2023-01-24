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Кокорин: «Хочу вернуться в Серию А. Но для того, чтобы играть»

вчера, 19:03

Нападающий Александр Кокорин, выступающий на правах аренды из «Фиорентины» за кипрский «Арис», рассказал о своих целях в карьере.

Вернусь ли в Россию в ближайшее время? Нет, потому что у меня контракт с «Фиорентиной» до 2024 года. Если я уйду из «Ариса», мне придётся вернуться в Италию. Пока я в аренде, всё хорошо, а дальше будет видно. Поговорим с директором, с президентом, посмотрим.

Хочу ли вернуться в Серию А? Конечно. Но если я вернусь, то для того, чтобы играть. Если не получится в «Фиорентине», придётся рассматривать другой вариант.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:07
Саня, ну ведь хорошо сидели...снова ты про Италию...
la-respect0
la-respect0
вчера в 22:59
Ну когда Кокориньо был даже на лавке , фиалки неплохо смотрелись , эдакий талисман))).Играть он собрался ...в аренду сплавят в Серию Б , лишь бы не видеть этого шаро*ба)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:57
Сашок может наглядно показать итальянцам значение детской считалочки - "дуб, орех или мочало - начинаем всё сначала".
Boricku
Boricku
вчера в 22:20
Кокоринча красава, забивака !
Сп62
Сп62
вчера в 21:49
Многое зависит от того, как тренер использует того или иного игрока. Часто бывает, что у одного тренера игрок не играет, а у другого показывает достойную игру.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:27
Смысл, если он на Кипре играет, а денег ему платят больше чем может дать Сочи...
pomor45
pomor45
вчера в 21:04
Хочешь играть? Возвращайся в Сочи.
Minamino
Minamino
вчера в 20:58
Для того чтобы играть надо играть в Арисе. В Серии А не будет играть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:57
А это реально?
В какой ипостаси?)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:11
Наверно там уже все знают кто такой Саня Кокорин, лучше остаться героем на Кипре
monah-10
monah-10
вчера в 19:19
Фиорентина жди, опять доилка клуба вернется. Серьезно если, не думал что Кокоша играть еще может, может и сыграет в сериале, но только не у фиалок.
Köln
Köln
вчера в 19:18
Таких дураков как ФК Фиорентина Саша, больше в серии А не найдутся.
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