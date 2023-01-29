«Ювентус» дома проиграл «Монце» .

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вчера, 18:55

В матче 20-го тура Серии А «Ювентус» на своем поле проиграл «Монце» 0:2.

Оба гола гости забили в первом тайме: на 18-й минуте отличился Патрик Чьюрриа, на 39-й — Дани Мота.

Таким образом, «Монца» набрала 25 очков, вышла на 11-е место и обогнала «Юве» в таблице. Туринцы занимают 12-ю позицию.

Любопытно, что недавно глава «Монцы» Сильвио Берлускони пообещал игрокам своей команды за победу над любым из грандов Серии А «автобус, полный проституток».