«Ювентус» дома проиграл «Монце» .

В матче 20-го тура Серии А «Ювентус» на своем поле проиграл «Монце» 0:2.
Оба гола гости забили в первом тайме: на 18-й минуте отличился Патрик Чьюрриа, на 39-й — Дани Мота.
Таким образом, «Монца» набрала 25 очков, вышла на 11-е место и обогнала «Юве» в таблице. Туринцы занимают 12-ю позицию.
Любопытно, что недавно глава «Монцы» Сильвио Берлускони пообещал игрокам своей команды за победу над любым из грандов Серии А «автобус, полный проституток».
Адриано опоздал...
Адриано опоздал...
Прежде всего конечно же хочется поздравить всех болельщиков Монцы с достойной игрой и Победой !
Незнаю когда же руководство Ювентуса увидит и поймёт, что гений Аллегри не тот путь к развитию и достижению самых важных и высоких целей, к которым должен стремится такой клуб как Ювентус . Какому клубу ещё должна проиграть команда и с каким счётом, чтобы это наконец-то произошло. Неужели не видно, что команда при Аллегри вообще непонятно в какой футбол играет . Взять даже статистику сегодняшнего матча, это какой-то кошмар . Три удара по воротам Юве и из них два оказались в сетке ворот . Даже владение мячом за командой гостей Монцой , которая играла в гостях у Ювентуса. А больше всего меня поразило то ,что оказывается действительно руководство клуба Юве рассматривают вариант с продлением контракта с Аллегри . Это сейчас говорил комментатор , во время этого матча . И если это действительно произойдёт, я возненавижу Аллегри. Ну вот как-то так, если вкратце. Всем Добра !
Прежде всего конечно же хочется поздравить всех болельщиков Монцы с достойной игрой и Победой !
Незнаю когда же руководство Ювентуса увидит и поймёт, что гений Аллегри не тот путь к развитию и достижению самых важных и высоких целей, к которым должен стремится такой клуб как Ювентус . Какому клубу ещё должна проиграть команда и с каким счётом, чтобы это наконец-то произошло. Неужели не видно, что команда при Аллегри вообще непонятно в какой футбол играет . Взять даже статистику сегодняшнего матча, это какой-то кошмар . Три удара по воротам Юве и из них два оказались в сетке ворот . Даже владение мячом за командой гостей Монцой , которая играла в гостях у Ювентуса. А больше всего меня поразило то ,что оказывается действительно руководство клуба Юве рассматривают вариант с продлением контракта с Аллегри . Это сейчас говорил комментатор , во время этого матча . И если это действительно произойдёт, я возненавижу Аллегри. Ну вот как-то так, если вкратце. Всем Добра !