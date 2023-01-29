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«Ювентус» дома проиграл «Монце»

вчера, 18:55
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 2Логотип футбольный клуб МонцаМонцаМатч завершен

В матче 20-го тура Серии А «Ювентус» на своем поле проиграл «Монце» 0:2.

Оба гола гости забили в первом тайме: на 18-й минуте отличился Патрик Чьюрриа, на 39-й — Дани Мота.

Таким образом, «Монца» набрала 25 очков, вышла на 11-е место и обогнала «Юве» в таблице. Туринцы занимают 12-ю позицию.

Любопытно, что недавно глава «Монцы» Сильвио Берлускони пообещал игрокам своей команды за победу над любым из грандов Серии А «автобус, полный проституток».

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:11

Адриано опоздал...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:06
Фавориты Италии в пролете,вот дела.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:30
Ювентус провалил первый тайм, в котором футболисты Монции создали 2 момента и оба реализавали. Во втором тайме Юве создал много голевых моментов, однако вратарь Ди Григорио поймал кураж, и не позволил туринцам отыграться!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:26
"Старая синьора" решила не обламывать молодым и наверное красивым "девушкам в автобусе" ждущих своей очереди)))
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 22:17
Очевидная и закономерная победа - у парней была запредельная мотивация
dok66
dok66
вчера в 21:46
День сегодня такой . Звезды сошлись - фавориты проигрывают .
ye6ys6pg2yn2
ye6ys6pg2yn2
вчера в 21:08
У Ювентуса дела совсем плохи, этот год потерян
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:56
Главное я угадал результат и очки в копилку.
DEIVID_355
DEIVID_355
вчера в 20:53
Интересно, во сколько Берлускони обойдётся автобус с игроками Интера?
adekvat
adekvat
вчера в 20:49
С такой то мотивацией, надо нашим клубам идею опробовать, правда с Дзюбой может не пройти номер.
Swift2005
Swift2005 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:47
Причём тут фавориты, там на кону были проститутки в автобусе))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:46
Ювентус сезон провалил, сейчас просто доигрывает, Аллегри пора в отставку
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:34
Что сегодня с фаворитами происходит?))
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:26
Вот это мотивация от Берлускони! Аж сам Юве в гостях грохнули!
shlomo
shlomo
вчера в 19:48
Да уж.... Юве в крутом пике...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:45
Автобус с проститутками... Жёны футболистов сейчас явно напряглись после победы над Юве. Наверняка болели против Монцы ))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 19:43
ЛК под угрозой..
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:43
«Ювентус» дома проиграл «Монце» .
Прежде всего конечно же хочется поздравить всех болельщиков Монцы с достойной игрой и Победой !
Незнаю когда же руководство Ювентуса увидит и поймёт, что гений Аллегри не тот путь к развитию и достижению самых важных и высоких целей, к которым должен стремится такой клуб как Ювентус . Какому клубу ещё должна проиграть команда и с каким счётом, чтобы это наконец-то произошло. Неужели не видно, что команда при Аллегри вообще непонятно в какой футбол играет . Взять даже статистику сегодняшнего матча, это какой-то кошмар . Три удара по воротам Юве и из них два оказались в сетке ворот . Даже владение мячом за командой гостей Монцой , которая играла в гостях у Ювентуса. А больше всего меня поразило то ,что оказывается действительно руководство клуба Юве рассматривают вариант с продлением контракта с Аллегри . Это сейчас говорил комментатор , во время этого матча . И если это действительно произойдёт, я возненавижу Аллегри. Ну вот как-то так, если вкратце. Всем Добра !
Neuron0026
Neuron0026
вчера в 19:29
Это факт - Юве на дне/
ABir
ABir
вчера в 19:26
После снятия очков настроения у старой синьоры не какое
112910415
112910415
вчера в 19:14
нервничают, не удаётся настроиться на футбол ...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 19:07
Ещё одни позорники, вслед за Миланом опозорились в домашнем матче
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 19:06
Монца могет!
monah-10
monah-10
вчера в 18:56
Берлускони сделал все-таки Юву, как и обещал.
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