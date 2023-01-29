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«Ливерпуль» проиграл «Брайтону» и вылетел из Кубка Англии

вчера, 18:27
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 4-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» проиграл «Брайтону». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Подопечные Юргена Клоппа отличились первыми на 30-й минуте усилиями Харви Эллиотта. Голевой пас в активе Мохамеда Салаха. Вскоре после этого «Брайтон» смог сравнять результат благодаря точному удару Льюиса Данка на 39-й минуте.

В компенсированное ко 2-му тайму время японец Каору Митома забил второй мяч в ворота мерсисайдцев.

Своего соперника по 1/8 финала турнира «Брайтон» узнает 30 января, когда состоится жеребьевка.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 00:33, ред.
Узнаю старый добрый ливерпуль, времен Джераррда....... проиграв за месяц дважды брайтону

Теперь у Клоппа и Ливера традиция проигрывать Брайтону, Де Зерби даже по лучше Поттера работает с ними, явно англичанин переоцененный тренер, даже продав лидера в Арсенал смог ли их обыграть............Скоро Ливерпуль разберет на запчасти чаек, как в свое время они поступили с Саутгемптоном, так как не могли их обыграть и нужно ослабить серьезного конкурента за попадание в ЛЕ или ЛК .
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 21:40
Гомес опять начудил, в центре он ужасен. Конате сегодня за двоих играл. Лучше бы Филлипс играл
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:37
Брайтон бич...
Elliada
Elliada ответ lk_48337614 (раскрыть)
вчера в 21:34
Лучшая защита - атака. То, что ты стрелки переводишь на Сити говорит о бессилии. Клопп сдулся. Ноль идей, никаких тренерских решений. Каждый матч делает одно и тоже. Ливерпуль не будет его держать вечно из-за прошлых заслуг. Вылет из Кубка Англии и Кубка английской лиги, 10-е место АПЛ - позор!!!!!!!!
lk_48337614
lk_48337614 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:30
Да что говоришь?! Пора убирать Юргена?. Его никто не уберет, учитывая тот факт, что он очень много сделал для клуба в прошлых сезонах. Все кубки взял какие есть. Или как минимум большинство. В этот сезоне возможно просто нет мотивации или устали. Да и после ухода Мане, почему то команда поникла и нужно время для перестройки. Словом, Клопп еще надает по шапке и МС и арсеналу и ноу нейм Брайтону.
П.с. следи как МС вылетает из лч. Им он не светит. Команда играет намного хуже, чем раньше
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:19
А ведь я тебе еще в прошлом году толковал, что Клопп- тренер ограниченной футбольной философии. Ты веришь, что с такой игрой, Ливер может выстрелить в ЛЧ? Ну, чтож- удачи!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:09
Для Ливера, чувствуется, сезон м.б. провальным. Одна надежда теперь на ЛЧ. Все силы и средства - всё туда.
ES ES
ES ES
вчера в 20:55
Болел за Ливерпуль но итог закономерен! А гол лучшего игрока матча по личному мнению Митомы это вишенка на торте!)
Сп62
Сп62
вчера в 20:29
Им нужно взять бразильцев, как Зенит.
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 20:23
Перестройка уже идет тихим ходом, были бы деньги, все было бы заметнее и быстрее. Поражение в финале ЛЧ, упущенный титул в последнем туре, битва на всех фронтах привели к физическому и эмоциональному износу игроков. Плюс опять эти травмы, уход Мане и неопределённость с будущим клуба накладывают свой отпечаток.
lotsman
lotsman
вчера в 20:20
Это хорошо. Я на Брайтон надеялся. Не подвёл.
Elliada
Elliada ответ Владимир Коробов (раскрыть)
вчера в 20:17
Бла-бла-бла
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:16
Это шарлатана пора убирать, такие денгьги тратят, а победа в ЛЧ только снится. А учитывая длину скамейки во всех турнирах должны претендовать на победу, да Пепка не тянет. Да и в этом сезоне АПЛ им не светит, если конечно шейхи чемодан не занесут. Арсенал мог выносить Сити из кубка, просто не стал.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:42
Брайтон расправился с Ливерпулем!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ d4829my5fudd (раскрыть)
вчера в 19:39
Прям сразу нужно менять? Был ведь сезон 2020-2021 хуже нынешнего, а на следующий сезон Ливерпуль претендовал на квадрупл. Проблему с защитой Клопп тогда решил, теперь остаются остальные линии.
Если конечно Клопп их решит, если нет, то ситуация не изменится. Тогда можно поднимать эту тему, но нужно надеяться на лучшее.
Прямо сейчас сложно даже сказать кто сможет заменить Клоппа, ведь Роджерс не потянет топ уровень, а Бенитеса не вернут из-за Эвертона. Тухель ставит автобусную игру, а скаузеры не всегда любят такой футбол, да и тратит он много и не факт что заиграют игроки.
Других кандидатов нет. Из перспективных вариантов, можно взять Томаса Франка, у него есть дисциплина и постоянный порядок в игре как у Баварии.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:34
К этому все и шло, Брайтон сейчас просто сильнее.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:21
Юргену предстоит строить новую команду, нужно начинать уже сейчас с учётом вероятных покупок и расставаний с балластом.
нынешний Ливерпуль это тихий ужас...мягко говоря..
112910415
112910415
вчера в 19:12
этот сезон Ливерпулю очень не захочется вспоминать
протон
протон
вчера в 19:10
Митома забил гол сезона, шедеврально сыграл
Ливерпуль слов нет.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:09
может оно и лучше для ЛФК, ресурсов на все кубки не хватит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:05
Опять...День букмекера...
Ливерпуль проиграл...
Ювентус проиграл...
Милан проиграл...
Да что там...скажу больше...даже Сочи в Эмиратах проиграл Локо...
Куда катиться этот мир...

Одна надежда на Арис...который благодаря Александру Кипрскому должен сегодня победить АЕК...(в 20:30)
dok66
dok66
вчера в 19:03
Все по делу . Сезон - в полном ауте . Нужны кардинальные решения .
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:00, ред.
Ливерпуль заслужил поражение. Брайтон временами играл даже острее фаворита, а в конце красные удерживали соперника только грубостью. Две карточки за несколько минут и травма Фергюссона звенья одной цепи.

Пропущенный мяч от Митомы - карма за грубость и безвольность в игре.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:53
Да, трагедия для ливера.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:42
Брайтон приятно удивляет в этом сезоне.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 18:42
Клоппу пора Милан поднимать из руин... Новый вызов..
Capral
Capral
вчера в 18:41
Клопп мне напоминает Слуцкого, видит же, что ничерта не получается, но сидит, до упора, команду гробит и себя дискредитирует...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 18:40
Ливерпуль без трофеев в этом сезоне
d4829my5fudd
d4829my5fudd
вчера в 18:38
Надо тренера менять...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:35
Печально.
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