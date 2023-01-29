«Ливерпуль» проиграл «Брайтону» и вылетел из Кубка Англии

В матче 4-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» проиграл «Брайтону». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Подопечные Юргена Клоппа отличились первыми на 30-й минуте усилиями Харви Эллиотта. Голевой пас в активе Мохамеда Салаха. Вскоре после этого «Брайтон» смог сравнять результат благодаря точному удару Льюиса Данка на 39-й минуте.
В компенсированное ко 2-му тайму время японец Каору Митома забил второй мяч в ворота мерсисайдцев.
Своего соперника по 1/8 финала турнира «Брайтон» узнает 30 января, когда состоится жеребьевка.
Если конечно Клопп их решит, если нет, то ситуация не изменится. Тогда можно поднимать эту тему, но нужно надеяться на лучшее.
Прямо сейчас сложно даже сказать кто сможет заменить Клоппа, ведь Роджерс не потянет топ уровень, а Бенитеса не вернут из-за Эвертона. Тухель ставит автобусную игру, а скаузеры не всегда любят такой футбол, да и тратит он много и не факт что заиграют игроки.
Других кандидатов нет. Из перспективных вариантов, можно взять Томаса Франка, у него есть дисциплина и постоянный порядок в игре как у Баварии.
Если конечно Клопп их решит, если нет, то ситуация не изменится. Тогда можно поднимать эту тему, но нужно надеяться на лучшее.
Прямо сейчас сложно даже сказать кто сможет заменить Клоппа, ведь Роджерс не потянет топ уровень, а Бенитеса не вернут из-за Эвертона. Тухель ставит автобусную игру, а скаузеры не всегда любят такой футбол, да и тратит он много и не факт что заиграют игроки.
Других кандидатов нет. Из перспективных вариантов, можно взять Томаса Франка, у него есть дисциплина и постоянный порядок в игре как у Баварии.