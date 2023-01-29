«Ливерпуль» проиграл «Брайтону» и вылетел из Кубка Англии

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вчера, 18:27

В матче 4-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» проиграл «Брайтону». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Подопечные Юргена Клоппа отличились первыми на 30-й минуте усилиями Харви Эллиотта. Голевой пас в активе Мохамеда Салаха. Вскоре после этого «Брайтон» смог сравнять результат благодаря точному удару Льюиса Данка на 39-й минуте.

В компенсированное ко 2-му тайму время японец Каору Митома забил второй мяч в ворота мерсисайдцев.

Своего соперника по 1/8 финала турнира «Брайтон» узнает 30 января, когда состоится жеребьевка.