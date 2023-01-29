«Милан» крупно уступил «Сассуоло». В матче 7 голов

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вчера, 16:33

«Милан» крупно уступил «Сассуоло» в матче 20-го тура Серии А (2:5).

Грегуар Дефрель вывел гостей вперед на 19-й минуте. Давиде Фраттези на 21-й удвоил преимущество команды. На 24-й минуте Оливье Жиру забил первый гол хозяев в этой встрече. Доменико Берарди на 30-й увеличил преимущество своего коллектива. Арман Лорьент реализовал пенальти на 47-й, а пятый гол гостей забил Энрике Матеус. Итоговый счет установил Дивок Ориги на 81-й минуте.

После матча «Милан» идет на 4-м месте (38 баллов), «Сассуоло» занимает 16-ю строчку (20 баллов).