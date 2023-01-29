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«Милан» крупно уступил «Сассуоло». В матче 7 голов

вчера, 16:33
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 5Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Милан» крупно уступил «Сассуоло» в матче 20-го тура Серии А (2:5).

Грегуар Дефрель вывел гостей вперед на 19-й минуте. Давиде Фраттези на 21-й удвоил преимущество команды. На 24-й минуте Оливье Жиру забил первый гол хозяев в этой встрече. Доменико Берарди на 30-й увеличил преимущество своего коллектива. Арман Лорьент реализовал пенальти на 47-й, а пятый гол гостей забил Энрике Матеус. Итоговый счет установил Дивок Ориги на 81-й минуте.

После матча «Милан» идет на 4-м месте (38 баллов), «Сассуоло» занимает 16-ю строчку (20 баллов).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:35
Букмекерский счёт...)
pomor45
pomor45
вчера в 21:21
И на старуху бывает проруха.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
... а с уходом Кака - окончательно.
DEIVID_355
DEIVID_355
вчера в 19:17
Провальное трансферное окно, травмы, отсутствие скамейки. Ожидаемые последствия.
Gahi
Gahi
вчера в 18:21, ред.
Против такой командой как "Сассуоло" всегда трудно играть, но вот так проиграть со счётом 2:5 действующему чемпиону Италии на своём поле, это не к лицу "Милану". И куда пропал весь потенциал команды, который был до нового года трудно понять. Но а команде гостей "Сассуоло" большое уважение, футболисты с первых минут матча стали играть в атакующий футбол и выполнили установку тренера на 5 забив пять мячей в ворота хозяев. Будем всё-таки надеяться что после такого удара 👊 команда "Милана" соберётся со своим тренером и сделают соответствующие выводы, чтобы двигаться вперёд. Удачи
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan
вчера в 18:21
Футбол это ставки - жалкая истина.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:20
Настоящий Милан закончился с уходом Шевы, хоть я его и не любил.
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 18:19
Фуууууу, как вульгарно...
Муслим90
Муслим90
вчера в 18:14
И что это было? Неожиданный результат.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 18:10
а я как чувствовал, что Лацио в прошлом туре не докидал мяча три как минимум еще им, если уж и Сассуоло пять вкатил, а Лацио четыре только
ssspartak
ssspartak ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:05
От сасуолло тоже такого не ожидали))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:50
Отсассуолили.
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:38
Ну прямо скажем, не крупно, а разгромно проиграли...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:36
Милана сегодня небыло.
lotsman
lotsman
вчера в 17:30
Абалдеть! Не ожидал от Милана такого.)
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 17:20
👏👏👏 Молодцы!
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:18
А 0:3 и 0:4 как же?
adekvat
adekvat
вчера в 17:16
Милан 5 последних игр по 2 мяча забивает, 2 победы, две ничьи, и вот такой красивый проигрыш.
witynchik
witynchik
вчера в 17:02
Позорище какое-то
Кто-то явно хочет уйти в другой клуб, идёт слив команды
112910415
112910415
вчера в 17:01
Милан рассыпается на молекулы
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:56
Это что за позорный разгром Милана,не выспались что ли.
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:51
чо это спад у милана? откуда он взялся?
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 16:51
Пиоли на выход... Ибру вместо него... Он начнёт их тренировать и на болтовню времени не будет..
vova505
vova505
вчера в 16:49
Вот это да...
monah-10
monah-10
вчера в 16:48
Что творится с Миланом, последние игры играют как последнее десятилетие до прихода Ибры. Пришел Ибра клуб очухался, игроки забегали, Ибра очень прошу давай скорей на поле, понятно что колено, но блин он и на одной ноге принесет больше пользы, чем то что сейчас они делают.
Василий Дугин
Василий Дугин
вчера в 16:48
Нет слов!
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:45
Что с Миланом? Что случилось с командой? Тут явно что-то не так внутри коллектива, произошел кошмарный надлом с удручающими последними результатами! Как можно было умудриться пропустить от аутсайдера 5 мячей на своём поле? Это уже не случайность. Очень странная история!
Capral
Capral
вчера в 16:44
Как там говорится: один раз- случайность, два раза- совпадение, три раза- закономерность. Третий подряд разгром Милана, причём от середняка, каким, собственно, можно считать и сам Милан. Итак, три подряд разгрома, с общим счетом 2:12!!! Вполне достойно. Если раньше, в Серии А, чемпионом становился лучший из лучших, то сейчас, чемпионом становится- лучший из худших. Это и есть итальянский футбол??? Неудивительно, что на фоне такого футбола, даже грузин забивает. Теперь понятно, почему- ни в ЛЧ, ни в ЛЕ, итальянские клубы, уже давно ничего не выигрывали...
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 16:39
Наполи с чемпионством)
ДСА
ДСА
вчера в 16:36
Пожалуй такой исход никто не смог предугадать. Нереально.
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