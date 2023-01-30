«Вердер» арендовал у «Вольфсбурга» экс-игрока «Динамо» Филиппа

Немецкий «Вердер» пополнился нападающим Максимилианом Филиппом. Футболист перебрался в бременский клуб на правах аренды из «Вольфсбурга». Сделка рассчитана до конца сезона.
Напомним, что ранее Филипп успел поиграть в России за «Динамо».
Немецкий «Вердер» пополнился нападающим Максимилианом Филиппом. Футболист перебрался в бременский клуб на правах аренды из «Вольфсбурга». Сделка рассчитана до конца сезона.
Напомним, что ранее Филипп успел поиграть в России за «Динамо».
Да уж тяжело с вами что то обсуждать и приходить к общему знаменателю….
" Милан почему дома проиграл 2:5? Так почему так случилось? " (с)
А с какого перепуга Милан должен был выигрывать этот матч? И турнирное положение никакого отношения считать его фаворитом в этом матче не давало.
1. Первое… Шесть матчей без побед (причем крупное поражение от Лацио, Интера и даже с Лечче (16 место) играет вничью….). Поэтому на лицо, что спад превращается в кризис.
2. За 29 дней января этого года Милан пропустил уже 19 голов (а учитывая что в каждом матче были вратарские голы, следовательно он должен был пропустить и от Сассуоло.... про xG писать не буду, много получится, НО оно у Сассуоло намного больше).
3. Травма Ибры сказалась на отношение в раздевалке, когда "лидер" не может поднять "дух" команды.
4. У Сассуоло как это не звучит странно хорошее нападение (они забивают в каждом матче). А Доменико Берарди для Милана это отдельный разговор (11 голов и 7 ассистов в 19 матчах + покер в ворота "россонери").
5. Пиоли больше ничего не сможет дать Милану ( в игре против Лацио при счете 0:2 он делает замены и еще усугубляет ситуацию до 0:4). Его футбол завязан на физике, с которой сейчас у Милана проблемы.
Вот по крайней мере несколько причин по которым Милан не должен был выигрывать.
В бук конторе я не рискнул поставить на чистую победу Сассуоло, а выбрал что они не проиграют с кэф. 1.64.
Да уж тяжело с вами что то обсуждать и приходить к общему знаменателю….
" Милан почему дома проиграл 2:5? Так почему так случилось? " (с)
А с какого перепуга Милан должен был выигрывать этот матч? И турнирное положение никакого отношения считать его фаворитом в этом матче не давало.
1. Первое… Шесть матчей без побед (причем крупное поражение от Лацио, Интера и даже с Лечче (16 место) играет вничью….). Поэтому на лицо, что спад превращается в кризис.
2. За 29 дней января этого года Милан пропустил уже 19 голов (а учитывая что в каждом матче были вратарские голы, следовательно он должен был пропустить и от Сассуоло.... про xG писать не буду, много получится, НО оно у Сассуоло намного больше).
3. Травма Ибры сказалась на отношение в раздевалке, когда "лидер" не может поднять "дух" команды.
4. У Сассуоло как это не звучит странно хорошее нападение (они забивают в каждом матче). А Доменико Берарди для Милана это отдельный разговор (11 голов и 7 ассистов в 19 матчах + покер в ворота "россонери").
5. Пиоли больше ничего не сможет дать Милану ( в игре против Лацио при счете 0:2 он делает замены и еще усугубляет ситуацию до 0:4). Его футбол завязан на физике, с которой сейчас у Милана проблемы.
Вот по крайней мере несколько причин по которым Милан не должен был выигрывать.
В бук конторе я не рискнул поставить на чистую победу Сассуоло, а выбрал что они не проиграют с кэф. 1.64.