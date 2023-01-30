«Вердер» арендовал у «Вольфсбурга» экс-игрока «Динамо» Филиппа

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вчера, 19:18

Немецкий «Вердер» пополнился нападающим . Футболист перебрался в бременский клуб на правах аренды из «Вольфсбурга». Сделка рассчитана до конца сезона.

Напомним, что ранее Филипп успел поиграть в России за «Динамо».