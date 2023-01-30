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Фанаты «Ромы» угрожали Дзаньоло расправой. Игрок вызвал полицию

вчера, 22:41

Хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло, выведенный из состава команды по причине трансферных разногласий, был вынужден минувшей ночью вызвать полицию, чтобы разобраться с болельщиками, осадившими его дом.

Сообщается, что агрессивно настроенные фанаты «джалоросси» выкрикивали оскорбления в адрес игрока и его семьи, а также угрожали расправой.

Напомним, что «Рома» хотела продать Дзаньоло в «Борнмут», но сам футболист отказался от такого варианта. Полузащитник рассчитывал перейти в «Милан», но предложение «россонери» не устроило римский клуб. После этого Дзаньоло был исключен из состава. Если игрок не будет продан в ближайшие часы, он может остаться без игровой практики до лета.

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протон
протон
сегодня в 00:01
Это уголовная статья, думаю органы примут во внимание . идет угроза жизни человека. призыв к расправе.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:40
Сразу представил, как он звал полицию. Ахахахахаха!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:32
Capral
Capral
вчера в 22:53
Ну и чемпионат. Одни погрязли в коррупции, другие, с хулиганами разборки устраивают, у третьих, тренер еще до игры белый флаг выбрасывает. Вот на этом фоне Наполи и лидирует. Ничего удивительного.
Гость
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