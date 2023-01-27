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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2022/2023

Прокуратура начала расследование в связи с продажей «Милана» RedBird

вчера, 13:35

Прокуратура Милана начала расследование по факту продажи клуба компании RedBird, сообщает агентство ANSA.

По данным источника, собираются документы, чтобы пролить свет на детали сделки. Расследование началось после жалобы бывшего миноритарного акционера из руководства «россонери» — компании из Люксембурга Blue Skye, в которой утверждают, что её проигнорировали при принятии решения о продаже акций клуба.

Прокуроры имеют обвинения в адрес неизвестных лиц, предполагая, что в «Милане» были хищения. Подозреваемых в данный момент нет.

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Все комментарии
Neutron005
Neutron005
вчера в 15:31
В Италии всегда были проблемы касаемо финансов, это не только в Серии А.
протон
протон
вчера в 15:04
Там еще продажа Милана сама по себе вызывает вопросы. Половина суммы Кардинале занял у тех же Эллиот. На бумаге владелец поменялся, по сути из кармана в карман переложили. Неудивительно что арабы слились не стали участвовать в этих мутных схемах
протон
протон
вчера в 14:58
Разборка между акционерами, и ничего больше. Клуб это никак не заденет, ну, может быть только финансирование чуть сократят из-за внезапно возникших поцессуально-судебных издержек. Да и то вряд ли.
Ну, и, разумеется, вся итальянская прокуратура поголовно болеет за Интер, и бегает по всему миру с просьбами, чтобы им пожаловались на клубы серии А, чтобы от безделья расследовать.
Сварожич
Сварожич
вчера в 14:03
Что то Италия никак не успокоится... то Юве, теперь Милан
Гость
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