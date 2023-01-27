Прокуратура начала расследование в связи с продажей «Милана» RedBird

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вчера, 13:35

Прокуратура Милана начала расследование по факту продажи клуба компании RedBird, сообщает агентство ANSA.

По данным источника, собираются документы, чтобы пролить свет на детали сделки. Расследование началось после жалобы бывшего миноритарного акционера из руководства «россонери» — компании из Люксембурга Blue Skye, в которой утверждают, что её проигнорировали при принятии решения о продаже акций клуба.

Прокуроры имеют обвинения в адрес неизвестных лиц, предполагая, что в «Милане» были хищения. Подозреваемых в данный момент нет.