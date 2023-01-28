Роналду готов сотрудничать с туринской прокуратурой по делу «Ювентуса»

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вчера, 16:11

Бывший нападающий «Ювентуса» , сейчас выступающий за «Аль-Наср», даст показания по делу о расследовании финансовых махинаций в туринском клубе. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Португалец готов сотрудничать с прокуратурой Турина. Пока неизвестно, где и когда состоится слушание.

Как стало известно ранее, между «Ювентусом» и Роналду было заключено тайное соглашение.