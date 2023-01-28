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Роналду готов сотрудничать с туринской прокуратурой по делу «Ювентуса»

вчера, 16:11

Бывший нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, сейчас выступающий за «Аль-Наср», даст показания по делу о расследовании финансовых махинаций в туринском клубе. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Португалец готов сотрудничать с прокуратурой Турина. Пока неизвестно, где и когда состоится слушание.

Как стало известно ранее, между «Ювентусом» и Роналду было заключено тайное соглашение.

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Все комментарии
АТГ
АТГ
вчера в 21:51
Так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере!
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 20:12
Тут главное - сколько. Если у тебя зарплата 50 000 рублей, а тебе на карту падает 100 000 рублей от работодателя. Что не поинтересуешься что за деньги???

К тому же, я сказал, что Роналду собрался через суд добиваться незаконной выплаты. Он знал о деньгах. Он причастен
Gelious
Gelious ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:48
Что значит "не интересуется". Он знает, что от клуба. Мне на карту моя зарплата попадает - я тоже не знаю, что за цепочка переводов за этим стоит.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:26
Прям как в фильме. Ещё добавить фразы при допросе - ничего я вам не скажу, в ответ под давлением - ты хочешь играть за Аль-Наср или отправишься в самую дыру любительской лиги.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:34
21 то жим-жим по-любому
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 18:32, ред.
Серьезно? То есть падает ему на карту 20 млн, а он даже не интересуется, что это за деньги и откуда? И не стоит забывать, что он собрался подать в суд на Ювентус. Значит, он знал о деньгах. К тому же, в Испании его судили за махинации. Это не первое его нарушение.
Gelious
Gelious ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 18:30
Он вполне может оказаться вообще непричастным. Его дело дать, куда скидывать бабло. Что и как делает клуб - дело клуба. Но это в теории, разумеется
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:29
Всех сдаст с потрохами, волчара позорный, как пить дать, сдаст.
kindpennywise
kindpennywise ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:26
Bomber
112910415
112910415
вчера в 18:23
по итогам сотрудничества станет немного беднее
Elliada
Elliada
вчера в 18:17
Сразу несколько игроков Ювентуса попали под подозрение в финансовых махинациях. Тот факт, что он первым решил сотрудничать со следствием, наводит на мысль, что он решил всех сдать, чтобы ему предложили сделку. Ведь некоторые из подозреваемых до сих пор играют за Ювентус или в итальянской лиге, им больше всего достанется от итальянских властей, но они не пошли на сотрудничество со следствием.

Не удивлюсь, что после того, как он всех сдаст и получит иммунитет, он подаст в суд на Ювентус, чтобы ему выплатили 19,5 млн. Подленькая душонка.
Rattlehead
Rattlehead ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:14
Тренера-то тут при чем? Речь о финансовых махинациях, проводимых руководством. Любой нормальный человек заложит преступника, ибо он законопослушный гражданин, а не урка лагерная, живущая по своим скотским уголовным понятиям.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 18:13
Вот Лео своих подельников до конца бы не сдал. А вот такие гламурные фраеры, как Роналду, вечно сотрудничают со следствием)))))
Шутка, конечно) всем добра!)
DXTK
DXTK
вчера в 17:39
Роналду всех заложит не моргнув глазом начиная с руководства Юве, тренеров, и даже приплетет бывшего агента Мендеша, мол это не я это все они, а себя назовет жертвой заговора, и будет требовать компенсации за моральный ущерб, клуб ему и так что-то должен. Рон именно тот с кого и началось падение Ювентуса в лиге, сейчас настучит, и клуб точно отправят в серию Б.

PS Надеюсь МЮ и аль Наср ничего подобного не заключали
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:38
Хэнде хох,нарцисс!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:35
Прям так и сказал на чисто итальянском без акцента "За 15% от суммы украденного сдам всех кого пожелаете только заранее скажите кто должен быть виноват."
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:35
Loko57
Loko57
вчера в 17:29
Рони хочет стучать на Ювентус)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:27
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan
вчера в 17:20
    Minamino
    Minamino
    вчера в 17:17
    Если может зарабатывать много денег, Роналду захочет.
    Longless
    Longless
    вчера в 17:15
    Если есть денег - Роналду там.
    Сварожич
    Сварожич
    вчера в 17:04
    Допросят в качестве свидетеля или обвиняемого? Не представляю, как Криштиану будет робы шить или книги в тюремной библиотеке выдавать... ну а так что, ну да, КриРо же дурачок наивный - придёт и откровенно расскажет сколько ему давали денег сверху (если давали)....

    Вы представляете нечто подобное в России с Зенитом или ЦСКА, Локомотивом или Арсеналом? Нет. И я нет. А знаете почему? Потому что наш футбол, в отличии от итальянского, честный и прозрачный. Вот стоит у нас футболист РПЛ 50 000 рублей. Так за него и платят вышеназванную сумму и ни копейки больше....:)))))))))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:00
    Дайвер сдаст всех и каждого...
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    вчера в 16:26
    Явно будет себя выгораживать... Если надо будет кого-то утопить - утопит...
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