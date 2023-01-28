Роналду готов сотрудничать с туринской прокуратурой по делу «Ювентуса»

Бывший нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, сейчас выступающий за «Аль-Наср», даст показания по делу о расследовании финансовых махинаций в туринском клубе. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.
Португалец готов сотрудничать с прокуратурой Турина. Пока неизвестно, где и когда состоится слушание.
Как стало известно ранее, между «Ювентусом» и Роналду было заключено тайное соглашение.
Вы представляете нечто подобное в России с Зенитом или ЦСКА, Локомотивом или Арсеналом? Нет. И я нет. А знаете почему? Потому что наш футбол, в отличии от итальянского, честный и прозрачный. Вот стоит у нас футболист РПЛ 50 000 рублей. Так за него и платят вышеназванную сумму и ни копейки больше....:)))))))))
Вы представляете нечто подобное в России с Зенитом или ЦСКА, Локомотивом или Арсеналом? Нет. И я нет. А знаете почему? Потому что наш футбол, в отличии от итальянского, честный и прозрачный. Вот стоит у нас футболист РПЛ 50 000 рублей. Так за него и платят вышеназванную сумму и ни копейки больше....:)))))))))
Не удивлюсь, что после того, как он всех сдаст и получит иммунитет, он подаст в суд на Ювентус, чтобы ему выплатили 19,5 млн. Подленькая душонка.
Не удивлюсь, что после того, как он всех сдаст и получит иммунитет, он подаст в суд на Ювентус, чтобы ему выплатили 19,5 млн. Подленькая душонка.
К тому же, я сказал, что Роналду собрался через суд добиваться незаконной выплаты. Он знал о деньгах. Он причастен
К тому же, я сказал, что Роналду собрался через суд добиваться незаконной выплаты. Он знал о деньгах. Он причастен