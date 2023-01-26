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Агуэро ответил на критику Ибрагимовича в адрес сборной Аргентины

вчера, 19:48

Экс-игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ответил на критику нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича в адрес сборной Аргентины.

Думаю, ты не прав. В любом случае, это твое мнение. Как и в случае с Канело, каждый поделился мнением...

Очень грубо утверждать, что мы больше не победим. Мне кажется, что вместо того, чтобы беспокоиться об Аргентине, ты мог бы подумать о своей стране, о своих футболистах, которые даже не играли на последнем мировом первенстве.

Месси победил, возможно, это раздражает тебя, вероятно, тебе больно признавать, что Месси – лучший футболист в мире и что он выиграл чемпионат мира с Аргентиной. Это футбол. Порой вы чувствуете, что он играет хорошо, иногда плохо, иногда он здорово выступает, будучи хулиганом на поле.

Вижу, что ты бросил камень и в мою сторону, потому что я был там и чувствую себя частью триумфа. Мы чемпионы мира, Златан, а ты роешь себе яму. Игроки, которые недостойно себя вели, взяли кубок, ха-ха.

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протон
протон
сегодня в 00:21
Агуэро частично прав. Некоторые игроки аргов конечно повели себя недостойно, но когда Ибрагимович учит кого то хорошему поведению, то это странно.
Помню как Ибра ногой по голове зарядил партнеру, когда тот давал интервью.
Была типа шутка, но выглядело капец как стремно.
И таких поступков за карьеру у Ибры вагон и маленькая тележка.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:30
Если бы они не обезьяничали а праздновали - с ними бы праздновал весь мир....
А так....их кривлянье - пусть будет только лишь их кривляньем....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:55
Точка зрения Ибрагимовича мне ближе, Великие так не поступают празднуя триумф
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
И Вам доброго!

Совершенству нет предела!)
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:34, ред.
Доброго вечера всем.

Давно уже не заглядывал в данную рубрику, поскольку не играю в конкурсе прогнозов, а сегодня случайно заглянул и зачитался.
Как и в футболе, здесь есть свой Мбаппе с манией величия и замашками Наполеона. Улыбнуло.

Много раз уже поднимался вопрос о клонах и способах оптимизации конкурса для максимального удобства большинству участников. Думаю, администрация Соккера за счёт накопленного опыта приняла наилучшую вариацию правил данного конкурса на настоящий момент. Недовольные будут всегда, главное не забывать прописную истину про свой устав в чужом монастыре.

Всем удачи в ставках и только побед. И не забывайте, что это просто игра,.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 20:29, ред.
Если кто то плохо высказывается о командах где играет месси все почему начинают говорить что он завидуют месси. Странная логика. Тем более ибра всегда говорил что месст лучше всех.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 20:15
Оставьте Ибру в покое... Он просто не может отойти от римского пассажа...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:06
Вели себя по свински, хочется просто плюнуть в их сторону
Гость
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