Агуэро ответил на критику Ибрагимовича в адрес сборной Аргентины

Экс-игрок «Манчестер Сити» ответил на критику нападающего «Милана» в адрес сборной Аргентины.

Думаю, ты не прав. В любом случае, это твое мнение. Как и в случае с Канело, каждый поделился мнением...

Очень грубо утверждать, что мы больше не победим. Мне кажется, что вместо того, чтобы беспокоиться об Аргентине, ты мог бы подумать о своей стране, о своих футболистах, которые даже не играли на последнем мировом первенстве.

Месси победил, возможно, это раздражает тебя, вероятно, тебе больно признавать, что Месси – лучший футболист в мире и что он выиграл чемпионат мира с Аргентиной. Это футбол. Порой вы чувствуете, что он играет хорошо, иногда плохо, иногда он здорово выступает, будучи хулиганом на поле.

Вижу, что ты бросил камень и в мою сторону, потому что я был там и чувствую себя частью триумфа. Мы чемпионы мира, Златан, а ты роешь себе яму. Игроки, которые недостойно себя вели, взяли кубок, ха-ха.