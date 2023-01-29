Саудовские фанаты потоптались по футболке Роналду

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вчера, 22:18

Фанаты в Саудовской Аравии потоптались по футболке «Аль-Насра» с фамилией .

Эпизод случился после окончания матча Суперкубка, в котором «Аль-Наср» уступил 1:3 «Аль-Иттихаду», а сам португалец не реализовал выгодный момент в начале поединка.

Сперва предполагалось, что это болельщики «Аль-Насра» решили таким образом выразить негодование игрой звездного футболиста. Однако более тщательное изучение изображений позволило сделать вывод о том, что это, скорее всего, были поклонники «Аль-Иттихада», решившие устроить провокацию.

Дело в том, что фанаты на снимках облачены в черные и желтые цвета, которые относятся к «Аль-Иттихаду», в то время как «Аль-Наср» ассоциируют с синим и желтым.