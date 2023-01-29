Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Саудовская Аравия. Суперкубок 2023

Саудовские фанаты потоптались по футболке Роналду

вчера, 22:18
Аль-ИттихадЛоготип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)3 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Фанаты в Саудовской Аравии потоптались по футболке «Аль-Насра» с фамилией Криштиану Роналду.

Эпизод случился после окончания матча Суперкубка, в котором «Аль-Наср» уступил 1:3 «Аль-Иттихаду», а сам португалец не реализовал выгодный момент в начале поединка.

Сперва предполагалось, что это болельщики «Аль-Насра» решили таким образом выразить негодование игрой звездного футболиста. Однако более тщательное изучение изображений позволило сделать вывод о том, что это, скорее всего, были поклонники «Аль-Иттихада», решившие устроить провокацию.

Дело в том, что фанаты на снимках облачены в черные и желтые цвета, которые относятся к «Аль-Иттихаду», в то время как «Аль-Наср» ассоциируют с синим и желтым.

Саудовские фанаты потоптались по футболке Роналду

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналду готов сотрудничать с туринской прокуратурой по делу «Ювентуса»
28 января
СлухиПрокуратура начала расследование в связи с продажей «Милана» RedBird
27 января
Агуэро ответил на критику Ибрагимовича в адрес сборной Аргентины
26 января
СлухиРоналду могут дисквалифицировать из-за финансовых махинаций в «Ювентусе»
24 января
Самый титулованный футболист в истории в тюрьме. Его дело уже трагедия
24 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии12
Худший из богатейших клубов планеты. «Эвертон» может вылететь впервые за 72 года
22 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии16
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 02:06
Этим поступком довели Криша до слёз
j9jpye7crdqd
j9jpye7crdqd
сегодня в 01:56
Страсти вокруг КриРо кипят нешуточные
Gahi
Gahi
сегодня в 01:14
Все ждут от Криштиану Роналду игры в которой он должен быть лидером команды и забивать голы в каждом матче.
DXTK
DXTK
сегодня в 00:22
Да абсолютно не важно фанат Аль Насра или фанта другой команды........Просто в арабских странах не приветствуют задниприводных, по этому не удивительно что они майку Рона растоптали с призрением. Ему нужно было ехать в МЛС играть, там таких любят))))))))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:53
Уж точно не от великого ума !(((
drug01
drug01 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:19
Так бывает очень часто!!!!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:00
Призрак за 200 лямов
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:57
Людям больше делать нечего?
Elliada
Elliada
вчера в 22:34
Может, это был болельщик Аль-Иттихада, а может и нет. Но точно можно сказать, что футболку выбросил болельщик Аль-Насра. А другие болельщики Аль-Насра не удосужились поднять футболку. Это значит, его ненавидят. Ждали топ-футболиста, а приехал балласт.
ABir
ABir
вчера в 22:32
Шоу с КР продолжаются теперь на Ближнем Востоке
makkie
makkie
вчера в 22:31
Ладно хоть не помочились на неё
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:25
новость для элиады, проходим мимо
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:24
Просто там этих футболок уже как грязи наверное. Везде валяются.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:23
От любви до ненависти - один шаг!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 