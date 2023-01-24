Самый титулованный футболист в истории в тюрьме. Его дело уже трагедия

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сегодня, 01:07

Желаем Дани Алвесу справедливого решения.

Подобные дела – самые сложные

Что с футболистами случилось? Робиньо – 9 лет за групповое изнасилование. Портанова из «Дженоа» – 6 лет за аналогичное преступление. Игрок из Швеции – 2 года и депортация, он иностранец, а жертве было 16 лет. Санти Мина из «Сельты» – 4 года за сексуальное насилие. Гринвуда из МЮ судят, хотя там домашнее насилие и черт ногу сломит. Три испанских футболиста получили по 38 лет за насилие над 15-летней.

Говорят, француз Менди оправдан по 7 эпизодам из 9? Но на суде доказано, что у Бенжамена и сообщника Луи Саа (не путать с экс-форвардом МЮ ) была схема. Заманивали девушек в особняк футболиста и поили. Затем отнимали телефоны. Игрок признал, что грубил и занимался сексом с десятками женщин. Но настаивает, что все случаи по согласию. А девушки доказывают, что футболист и его друг не останавливались после отказов. Мешали позвать на помощь. Запирали двери дома, который далеко от других.

По семи эпизодам не хватило улик, но это не равно лжесвидетельству девушек. Два главных случая еще рассмотрят. Там суд присяжных, у Менди крутая адвокатесса. Бенжамена выпустили из тюрьмы, ходит с браслетом. Прокуроры доказывают, что не бывает девяти совпадений.

А теперь вот Дани Алвес – женатый взрослый мужик, оказался в тюрьме по обвинению в изнасиловании в туалете ночного клуба в Барселоне.

Его молодая супруга модель Жоана Санс в шоке. Бедная девочка, неделю назад умерла её мама, а теперь муж в тюрьме. Дела об изнасилованиях – сложнейшие. Зато есть новости для хороших парней. Исследования показали, что случаев ложных и сомнительных обвинений невероятно мало. В основном это дела бедных темнокожих мужчин.

Попытки шантажа бывают (примерно 3 % от заявлений), но до суда не доходят. Также нельзя винить жертв. Яркий макияж и короткая юбка не влияют. Миллиарды так ходят, и всё хорошо. На выставке одежды изнасилованных людей джинсы, свитера и паранджи. Много домашней одежды, насильники чаще среди знакомых. Но у Дани другая история.

Есть плохие признаки для легенды

Слишком серьезная статья, чтобы правоохранители наивно доверяли обвинителю, если юлит. Полицейские – люди циничные и редко добрые. Они критически оценивают показания предполагаемой жертвы. Также смотрят на улики, поведение обвиняемых, проверяют переписки, и так далее.

Случайных врачей и прокуроров не будет. Особенно когда обвиняют мегазвезду футбола, обладателя 46 разных кубков и миллионера. Изначально дело о насилии без свидетелей это слово против слова. Но говорят, что предполагаемая жертва наотрез отказалась обсуждать компенсацию.

Алвесу грозит до 12 лет заключения, если вину докажут. Девушка, которая обратилась в полицию, уже пострадала. Все её знакомые знают, что у нее был контакт с Дани в туалете. По её версии, насилие. Понятно, нельзя спешить, критически воспринимаем любую информацию до вердикта. Но есть звоночки, которые не понравились адвокатессе, защищающей Алвеса.

У клиента хватило ума врать полиции. Бразилец настаивал, что не знаком с девушкой, впервые видит. Но в ночном клубе есть камеры, полицейские быстро раскрыли обман. Если хамил копам, то тоже допустил глупость. Затем бразилец признал сексуальный контакт. Настроил супругу против себя, поэтому ее реакция прохладная. Пока Дани защитила бывшая жена, мама двух его детей. Но она использует аргумент «мой Дани не такой». Так себе линия защиты, даже у серийных маньяков часто жены, дети и стабильная работа.

Помним о презумпции невиновности

Если бы любовница обвинила Алвеса и требовала денег, то это точно шантаж. Здесь всё хуже. Впрочем, Дани не должен доказывать, что невиновен. Прокуроры должны доказать вину. Если Менди не насиловал десяток разных женщин, а изнасиловал двоих, то должен сесть лишь за преступления, которые совершил.

Признают невиновным – выйдет на свободу. Но после таких дел остается тень сомнения. Тут как с американским футболистом Симпсоном. Суд присяжных оправдал, а спросите любого американца, убивал ли О. Джей жену и ее любовника? Ответят, что да, но прокуроры промахнулись, а адвокаты были на высоте.

А в барселонском случае жаль девушку, если стала жертвой насилия. Жаль Алвеса, если оболгали. Жаль близких их обоих. Прекрасно знаете, что делают одноклассники с дочерью и сыном Дани в школе — травят. Шок для новой жены Алвеса. Как минимум муж изменил, причем тупо в туалете с первой встречной.

Мужчины должны думать головой

Без активного согласия никого нельзя трогать. И супругу, разумеется, нельзя. Нетрезвая незнакомка? Обойдите стороной. Также важно, чтобы женщины не верили первым встречным. Нельзя идти в чужой дом без подстраховки. Нельзя отдавать телефон. Полиция в особняк Менди ни разу и не приехала.

Нельзя пить, если не видно, как открывали бутылку и наливали. Простые правила спасают. Алвесу тоже надо было включить голову. Кто идет в туалет с первой встречной? Для начала мог встретить банально проститутку. Вот только аферистки стараются «решить вопрос» без полиции на месте за деньги.

А здесь Алвес признал сексуальный контакт, теперь в тюрьме. Случай серьезный, как и остальные, начиная с истории хавбека сборной Англии. Адам Джонсон отсидел за растление несовершеннолетней фанатки. В тюрьме его били и резали. Подобные обвинения ломают жизнь. Футболисты как сдурели, часто получают сроки за изнасилования. Алвес это знал, но пошел изменять жене в туалете. Было ли согласие девушки? Попробуют разобраться на суде, ведь на кону свобода.