Клопп: «За один вечер я не стал плохим тренером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на критику в адрес своей команды. «Красные» идут на 9-м месте.
За один вечер я не стал плохим тренером. Я никогда не был так хорош, как оценивали люди, и не был так плох, как об этом говорили.
Прошлый сезон был очень непростым и гораздо длиннее, чем мы полагали. Ибо тяжело рассчитывать попасть в четыре финала. Мы понимали, что этот сезон будет непростым, но если бы травм было поменьше, мы бы с легкостью взяли на 4-5 баллов больше. Мы по-прежнему играем не лучшим образом, но мы продолжим сражаться за Лигу чемпионов, это немного исправит сезон.
Сейчас все непросто, прошу прощения, но мы сделаем все возможное, чтобы преодолеть все это и сделать все так, чтобы людям не терпелось снова прийти на стадион.
Клопп скорее всего решит проблему полузащиты, так как уже наигрывает Байчетича и может быть купят еще одного перспективного игрока в полузащиту.
Проблему с нападением тоже, скорее всего, решит до конца сезона. Тут либо Нуньеса либо Гакпо будут рассматривать как основного форварда. Либо отдадут в аренду и возьмут, хоть и возрастного, но опытного форварда.
Клопп скорее всего решит проблему полузащиты, так как уже наигрывает Байчетича и может быть купят еще одного перспективного игрока в полузащиту.
Проблему с нападением тоже, скорее всего, решит до конца сезона. Тут либо Нуньеса либо Гакпо будут рассматривать как основного форварда. Либо отдадут в аренду и возьмут, хоть и возрастного, но опытного форварда.