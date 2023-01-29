Клопп: «За один вечер я не стал плохим тренером»

Главный тренер «Ливерпуля» ответил на критику в адрес своей команды. «Красные» идут на 9-м месте.

За один вечер я не стал плохим тренером. Я никогда не был так хорош, как оценивали люди, и не был так плох, как об этом говорили.

Прошлый сезон был очень непростым и гораздо длиннее, чем мы полагали. Ибо тяжело рассчитывать попасть в четыре финала. Мы понимали, что этот сезон будет непростым, но если бы травм было поменьше, мы бы с легкостью взяли на 4-5 баллов больше. Мы по-прежнему играем не лучшим образом, но мы продолжим сражаться за Лигу чемпионов, это немного исправит сезон.

Сейчас все непросто, прошу прощения, но мы сделаем все возможное, чтобы преодолеть все это и сделать все так, чтобы людям не терпелось снова прийти на стадион.