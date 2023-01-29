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Клопп: «За один вечер я не стал плохим тренером»

вчера, 14:48

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на критику в адрес своей команды. «Красные» идут на 9-м месте.

За один вечер я не стал плохим тренером. Я никогда не был так хорош, как оценивали люди, и не был так плох, как об этом говорили.

Прошлый сезон был очень непростым и гораздо длиннее, чем мы полагали. Ибо тяжело рассчитывать попасть в четыре финала. Мы понимали, что этот сезон будет непростым, но если бы травм было поменьше, мы бы с легкостью взяли на 4-5 баллов больше. Мы по-прежнему играем не лучшим образом, но мы продолжим сражаться за Лигу чемпионов, это немного исправит сезон.

Сейчас все непросто, прошу прощения, но мы сделаем все возможное, чтобы преодолеть все это и сделать все так, чтобы людям не терпелось снова прийти на стадион.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 20:24
Или, строительства новой команды без Юргена.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:25
Юргену удачи и успехов в строительстве новой команды!
Жду нового Ливерпуля, новых побед и трофеев!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:31, ред.
Наверное в следующем сезоне Ливерпуль вернётся на топ уровень.
Клопп скорее всего решит проблему полузащиты, так как уже наигрывает Байчетича и может быть купят еще одного перспективного игрока в полузащиту.
Проблему с нападением тоже, скорее всего, решит до конца сезона. Тут либо Нуньеса либо Гакпо будут рассматривать как основного форварда. Либо отдадут в аренду и возьмут, хоть и возрастного, но опытного форварда.
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 15:40
Возвращаться в родную Германию, где его помнят, любят и готовы многое прощать...
Capral
Capral
вчера в 15:38
Честно и откровенно- молодец Юрген! Ну так, я и раньше говорил, Клопп- чисто немецкий тренер среднего разлива, без креатива и фантазии. С сильным "материалом" работает лучше, чем со слабым... Не самый плохой специалист, но и не гениальный.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:35
Сейчас проблем хватает не только у Клоппа с Ливерпулем. Но и в АПЛ как и в Серии А у топ клубов творится что-то не объяснимое .
Вещий
Вещий
вчера в 15:27
По моему Юргену пора менять обстановку... нужно искать другой чемп
matrix333
matrix333 ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 15:25
Я точно знаю, что такие комментарии удаляются 100%, если пишет пользователь. Если б я написал это - "чтобы бороться с самоуверенностью и высокомерием одного из админов систематически не желающего замечать ошибки в КП", давно удалили бы за слово "высокомерием "
Elliada
Elliada
вчера в 15:19
Даже если прибавить к имеющимся очкам 4-5 баллов, то Ливерпуль будет занимать 6-е место. Не думаю, что фанаты и этому были бы довольны.
Гость
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