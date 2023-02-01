«Ньюкасл» вышел в финал Кубка Лиги

В ответном полуфинальном матче Кубка Лиги Англии «Ньюкасл» победил «Саутгемптон» со счетом 2:1.
Дубль в составе «сорок» оформил Шон Лонгстафф (5-я и 21-я минута). За «святых» на 29-й минуте забил Че Адамс.
«Ньюкасл», победивший и в первом матче 1:0, вышел в финал турнира.
P.s. обратите внимание также на его поведение в спорах - если диалог складывается не в его пользу - он просто удаляет свои сообщения типа ничего и не было, а оппонент - дурачок, общающийся сам с собой.
Вы серьёзно думаете, что он выйдет?
P.p.s. если, вдруг, чудо случится - хочу напомнить, что я занимал очередь ещё год назад)))
P.s. обратите внимание также на его поведение в спорах - если диалог складывается не в его пользу - он просто удаляет свои сообщения типа ничего и не было, а оппонент - дурачок, общающийся сам с собой.
Вы серьёзно думаете, что он выйдет?
P.p.s. если, вдруг, чудо случится - хочу напомнить, что я занимал очередь ещё год назад)))
Давно мы там не были!
Давно мы там не были!