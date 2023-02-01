«Ньюкасл» вышел в финал Кубка Лиги

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сегодня, 01:02

В ответном полуфинальном матче Кубка Лиги Англии «Ньюкасл» победил «Саутгемптон» со счетом 2:1.

Дубль в составе «сорок» оформил Шон Лонгстафф (5-я и 21-я минута). За «святых» на 29-й минуте забил Че Адамс.

«Ньюкасл», победивший и в первом матче 1:0, вышел в финал турнира.