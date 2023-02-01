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«Ньюкасл» вышел в финал Кубка Лиги

сегодня, 01:02
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

В ответном полуфинальном матче Кубка Лиги Англии «Ньюкасл» победил «Саутгемптон» со счетом 2:1.

Дубль в составе «сорок» оформил Шон Лонгстафф (5-я и 21-я минута). За «святых» на 29-й минуте забил Че Адамс.

«Ньюкасл», победивший и в первом матче 1:0, вышел в финал турнира.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 10:28, ред.
Опыт Челси показывает, что сначала надо вкладывать голову (мозг), ибо деньги, при отсутствии первого, не роляют.
DXTK
DXTK
сегодня в 08:53
Другого результата и не ожидал. Для нынешнего Саутгемптона это был финиш, у Ньюкасла в финале больше шансов на успех.
9t58fwm48kxc
9t58fwm48kxc
сегодня в 08:19
Там его МЮ и шлёпнет, ибо добро всегда побеждает бабло
ОПС
ОПС
сегодня в 08:04
Это еще раз показывает, что в спорт надо вкладывать деньги и желательно большие.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 07:53
Ньюкасл поменялся местами с Челси по авторитетом
ДСА
ДСА
сегодня в 07:34
Похоже в Англии появился новый гранд, Фулхэм на подходе.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:32
Дело пахнет победой в кубке Ньюкасла.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 07:20
Ньюкасл чемпик
Gahi
Gahi
сегодня в 07:17
Это уже успех, но есть хорошая возможность выиграть долгожданный трофей 🏆. Удачи
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:20
Долгожданный трофей не за горами)))
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 05:55
Ну может, у них там такое и прокатывает, только сайт-то наш, российский. А у нас после такой кучи понтов и лишних слов либо выходи драться и доказывай, либо - просто мирдверьмяч!
1 984
1 984 ответ Obdulio Varela (раскрыть)
сегодня в 05:49, ред.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 05:47
    Ну вот почти сенсация.
    112910415
    112910415
    сегодня в 04:40
    это называется - расти, как на дрожжах ! )
    8v5mzhs5fn4u
    8v5mzhs5fn4u
    сегодня в 03:09
    Сорок доклевали святых уже к середине первого тайма
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 03:04
    А что реально, товарищ (не дай Бог, конечно) из Армении, у вас принципиальнейший лобовой спор с протоном, вот и зарубитесь по-мужски один на один! Выбери клона из его группы, назови его всему честному соккеровскому народу до начала ставок и выясните, кто сильнее. По мне так после всего тут тобою сказанного уже или принимаешь спор, ну или продолжаешь хвастаться провидческим даром и волчьим нюхом, ... но уже перед девочками в песочнице
    rhskmz
    rhskmz
    сегодня в 02:55
    Сороки молодцы !
    SHEARER
    SHEARER
    сегодня в 02:01
    Долгожданный финал до Ньюкасла Юнайтед!
    Давно мы там не были!
    протон
    протон
    сегодня в 01:43
    Если бы не события последних лет: пандемия, в*йна, вынужденная эмиграция, то преображения команды АПЛ показалось бы чем-то из параллельной реальности
    Гость
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