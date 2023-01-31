Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2023

ЦСКА крупно обыграл «Аланию» в товарищеском матче. У Чалова — хет-трик

сегодня, 18:49
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)0 : 6Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА одержал победу над «Аланией» в товарищеском матче (6:0).

Счёт на 7-й минуте открыл Иван Обляков. Фёдор Чалов оформил хет-трик, забив на 15-й, 34-й и 61-й. Алексей Сливин на 63-й отличился 5-м голом команды. Антон Заболотный на 77-й отметился последним голом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Реал» не сумел победить «Реал Сосьедад»
Вчера, 00:55
«Наполи» победил «Рому» в 20-м туре Серии А
Вчера, 00:43
ПСЖ упустил победу над «Реймсом» на 96-й минуте
Вчера, 00:42
«Лацио» не смог победить «Фиорентину»
29 января
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Байер»
29 января
«Атлетико» дожал «Осасуну» во втором тайме
29 января
Сортировать
Все комментарии
k222eo
k222eo ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 21:44
У меня новый ник нейм, а автарку жду от вас в подарок взамен Вани
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 21:21, ред.
Приветствую Вас, Уважаемый!!!
Спасибо большое, но, Анатолий еще раньше прислал отчёт об игре, поэтому, представление имею. Однако, в любом случае -благодарю!!!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:31
Приветствую вас, капрал! Вот отчет об этом матче.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ k222eo (раскрыть)
сегодня в 20:13
Из трёх его голов первый ( в 3 касания) ЧУДЕСНЫЙ, второй и третий - в касание тоже хороши. Будь здрав Анатолий.
Capral
Capral ответ k222eo (раскрыть)
сегодня в 19:39
Если не трудно, пришлите, Уважаемый Анатолий Васильевич!
k222eo
k222eo ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 19:37
Привет, Эдуард Григорьевич. Если вы смотрели матч,, то не могли не восхититься голом Феди.
k222eo
k222eo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:35
Спасибо, дорогой. Чалов в жтой игре забил гол, который сделпет честь даже Мбапе. Посмотрите повторр, или я пришлю
протон
протон ответ Sigurd Ring (раскрыть)
сегодня в 19:20
Свет считает, что он быстрее всех, но он ошибается: неважно, как быстро летит свет — темнота уже на месте и дожидается его.
Capral
Capral
сегодня в 19:19
С победой, ЦСКА, и лично- Анатолия Васильевича!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 19:12
Сегодня день точно не "Алании", такой команде как ЦСКА проиграть можно, но 6:0 это очень крупно даже для товарищеского матча. И чтобы не отставать от своего со товарища по названию "Аланьяспор" проиграли у себя дома команде "Сивасспор" со счётом 0:3 и таким образом опровергнув все прогнозы на эту игру.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:10
Хорошая игра любимой команды. Порадовал Фёдор и ( как не странно Антоша голом + пасом), Ушаков , всех не перечислишь. У Алании отметил бы игру Даудова и
Плиева.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:04
А я, насмотревшись на здешних комментаторов, теперь Плоский мир Терри Пратчета перечитываю.
Ибо логика - это замечательная штука, однако против человеческого мышления она бессильна.(с)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 