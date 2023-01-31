ЦСКА крупно обыграл «Аланию» в товарищеском матче. У Чалова — хет-трик

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сегодня, 18:49

ЦСКА одержал победу над «Аланией» в товарищеском матче (6:0).

Счёт на 7-й минуте открыл Иван Обляков. Фёдор Чалов оформил хет-трик, забив на 15-й, 34-й и 61-й. Алексей Сливин на 63-й отличился 5-м голом команды. Антон Заболотный на 77-й отметился последним голом.