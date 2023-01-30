«Наполи» победил «Рому» в 20-м туре Серии А

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сегодня, 00:43

В матче 20-го тура Серии А «Наполи» обыграл «Рому» 2:1.

Неаполитанцы открыли счет на 17-й минуте, когда отличился Виктор Осимхен. Римляне сравняли после перерыва. На 74-й минуте забил Стефан Эль-Шаарави. На 86-й Джованни Симеоне провел второй мяч хозяев.

«Наполи» продолжает лидировать в таблице, имея 53 очка. «Рома» идет 6-й с 37 баллами.