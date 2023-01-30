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«Наполи» победил «Рому» в 20-м туре Серии А

сегодня, 00:43
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В матче 20-го тура Серии А «Наполи» обыграл «Рому» 2:1.

Неаполитанцы открыли счет на 17-й минуте, когда отличился Виктор Осимхен. Римляне сравняли после перерыва. На 74-й минуте забил Стефан Эль-Шаарави. На 86-й Джованни Симеоне провел второй мяч хозяев.

«Наполи» продолжает лидировать в таблице, имея 53 очка. «Рома» идет 6-й с 37 баллами.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 03:28
Когда Лестер стал чемпионом весь мир радовался , радовался каждому выигранному Лестером матчу. Хотя гранды были не в ударе в тот сезон , а Варди и компания часто играли от обороны, но никто не принижал достижение горожан из Лестера .
Отчего же многие комментаторы на Соккере , так печалятся победам Наполи отчего не радуются , что появился новый, свежий лидер на смену вечным Милану , Интеру , Ювентусу ?
Отчего не рады , что в Италии , где играют многие хвалёные чемпионы мира -аргентинцы , вдруг довольно сносно заиграл Хвича Кварацхелия , выходец из РПЛ , кстати и представитель соседнего нам народа ?
Или радоваться за соседей - не русская ныне традиция ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:06
Наполи просто машина...
gulia gulina
gulia gulina ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:27
Всегда так происходит, болеешь десятки лет за юве, самый богатый клуб Италии, или Милан, или Интер тоже очень богатые клубы, и история у них богатая, и болельщиков у них миллионы, как в Италии так и в России. И будь сейчас у одного из этих клубов преимущество в 13 очков перед остальными, все бы говорили супер успех, супер клуб чемпионат очень сильный.
А сейчас сбой шаблонов Наполи всех рвёт и на 13 очков впереди всех. И сразу чемпионат 77, не то, что было раньше. Смиритесь, Чемпионат нормальный. Наполи играет как чемпион по крайней мере пока, а дальше посмотрим.
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 01:37
Наполи нахваливают? Так ведь и грузина уже сравнили с Марадоной! Вы представляете себе этот ВЗДОР?! Нынешняя Серия А по своему уровню очень примитивная, а победа Наполи над мертвым Ливером ничего не стоит. Но, даже этот Ливер, в ответке, без проблем победил Наполи! Достаточно вспомнить, какой бледный вид имел Наполи в Милане против Интера.
SonicStar
SonicStar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:28
Да уже не одна статья в этом сезоне была, где Наполи нахваливают, но не считая победы над Юве, который рушится, с огромным трудом играют против сильных соперников. Интеру проиграли, Рому обыграли только за счёт индивидуального мастерства игроков. Нахваливала Наполи за то, что в ЛЧ разорвали Ливерпуль. Так Ливерпуль в этом сезоне проигрывает кому угодно. Вы правы, Наполи лидирует с таким отрывом только потому что соперники оступаются. В 2000-х Наполи был обычным середняком, когда Юве, Милан, Рома, Интер были сильны. А потом начались проблемы у Милана, Интера, Рому лихорадит. И только в таких условиях Наполи начал занимать высокие места
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 01:04, ред.
Давайте по пунктам, кто восхищается? Восхищаются, как правило те, кто не видел настоящей Серии А, с Зиданом, Дель Пьеро, Недведом, Давидсом. Безусловно, ничего особенного в игре Наполи нет- обычная команда, в обычном чемпионате. Говорил и говорю, играй, вот этот Наполи в Серии А, лет 20 назад, 10 место в лучшем случае. Никакой чемпионской игры Наполи не показывает. Но, на фоне раздираемого коррупционными скандалами Юве, убитым Миланом, получившим 12 мячей в трех играх и Ромой, ГТ которой, еще перед игрой фактически положил голову на плаху и подписавший себе приговор, вот, на фоне всего этого- Наполи торжествует. Но, для того чтобы, признать всё это- надо быть объективным, а этого, многим не хватает. В нынешнем, третьесортном чемпионате Италии, Наполи, даже необязательно побеждать самому, соперники, так часто теряют очки, что и этого достаточно для того ,чтобы Наполи стал чемпионом. Но интрига еще будет- это не конец! Наполи ждет спад. Невозможно пройти весь чемпионат на одном дыхании...
SonicStar
SonicStar
сегодня в 00:50
Почему многие так восхищаются Наполи? Зачастую, как и сегодня, команде тупо фартит. Сегодня Рома играла острее, но проиграла. В матче на Олимпико, при ничейной игре забили дурака и тоже выиграли
Гость
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