«Наполи» победил «Рому» в 20-м туре Серии А

В матче 20-го тура Серии А «Наполи» обыграл «Рому» 2:1.
Неаполитанцы открыли счет на 17-й минуте, когда отличился Виктор Осимхен. Римляне сравняли после перерыва. На 74-й минуте забил Стефан Эль-Шаарави. На 86-й Джованни Симеоне провел второй мяч хозяев.
«Наполи» продолжает лидировать в таблице, имея 53 очка. «Рома» идет 6-й с 37 баллами.
Отчего же многие комментаторы на Соккере , так печалятся победам Наполи отчего не радуются , что появился новый, свежий лидер на смену вечным Милану , Интеру , Ювентусу ?
Отчего не рады , что в Италии , где играют многие хвалёные чемпионы мира -аргентинцы , вдруг довольно сносно заиграл Хвича Кварацхелия , выходец из РПЛ , кстати и представитель соседнего нам народа ?
Или радоваться за соседей - не русская ныне традиция ?
Отчего же многие комментаторы на Соккере , так печалятся победам Наполи отчего не радуются , что появился новый, свежий лидер на смену вечным Милану , Интеру , Ювентусу ?
Отчего не рады , что в Италии , где играют многие хвалёные чемпионы мира -аргентинцы , вдруг довольно сносно заиграл Хвича Кварацхелия , выходец из РПЛ , кстати и представитель соседнего нам народа ?
Или радоваться за соседей - не русская ныне традиция ?
А сейчас сбой шаблонов Наполи всех рвёт и на 13 очков впереди всех. И сразу чемпионат 77, не то, что было раньше. Смиритесь, Чемпионат нормальный. Наполи играет как чемпион по крайней мере пока, а дальше посмотрим.
А сейчас сбой шаблонов Наполи всех рвёт и на 13 очков впереди всех. И сразу чемпионат 77, не то, что было раньше. Смиритесь, Чемпионат нормальный. Наполи играет как чемпион по крайней мере пока, а дальше посмотрим.