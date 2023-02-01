Анчелотти оценил текущее трансферное окно «Реала»

Главный тренер «Реала» оценил итоги трансферного окна для «сливочных».

Зимой мы никого не купили, ведь нам это было не нужно. Если ты хорошо планируешь летнюю работу, зимой выходить на рынок нет необходимости.

Если же приходится совершать трансферы в январе, это означает, что произошла какая-то ситуация: травма или что-нибудь еще, включая плохое планирование. Нам это не потребовалось.

Мы могли подписать Франа Гарсию, но отметили два момента: во-первых, Менди может скоро восстановиться от травмы, во-вторых, Франу лучше остаться в «Райо Вальекано», чтобы иметь больше игровой практики.