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Анчелотти оценил текущее трансферное окно «Реала»

01 февраля 2023, 18:35

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил итоги трансферного окна для «сливочных».

Зимой мы никого не купили, ведь нам это было не нужно. Если ты хорошо планируешь летнюю работу, зимой выходить на рынок нет необходимости.

Если же приходится совершать трансферы в январе, это означает, что произошла какая-то ситуация: травма или что-нибудь еще, включая плохое планирование. Нам это не потребовалось.

Мы могли подписать Франа Гарсию, но отметили два момента: во-первых, Менди может скоро восстановиться от травмы, во-вторых, Франу лучше остаться в «Райо Вальекано», чтобы иметь больше игровой практики.

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Все комментарии
galem72
galem72
02 февраля в 10:26
Зимнее ТО — это, скорее, аварийный вариант летнего. Когда травмы или неудачи летних трансов, то тогда — вперёд. Случай с синими не рассматривать: там их папик переиграл в футбольный менеджер. ))
95-shishani-95
95-shishani-95
01 февраля в 22:34
Летом купят кого-нибудь...
КЭТиК
КЭТиК
01 февраля в 20:18
Команда и так конкурентоспособна, вот только Барселона выше ...
Варвар7
Варвар7
01 февраля в 19:11
Довольно спокойный и взвешенный подход.
lotsman
lotsman
01 февраля в 19:10
Правильно, если нет проблем, то зачем выкидывать на ветер деньги.
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