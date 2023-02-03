«Ноттингем Форест» подписал капитана сборной Ганы Айю

«Ноттингем Форест» подписал капитана сборной Ганы Андре Айю.
Нападающий подписал контракт с английским клубом до конца сезона. Ранее футболист выступал за «Аль-Садд». Айю будет играть за «лесников» под 42-м номером.
«Ноттингем Форест» подписал капитана сборной Ганы Андре Айю.
Нападающий подписал контракт с английским клубом до конца сезона. Ранее футболист выступал за «Аль-Садд». Айю будет играть за «лесников» под 42-м номером.
Ознакомился с комментариями последних дней и у меня уже складывается ощущение, что КП становится конкурсом клонов одного или двух - трёх человек . А сам КП для таких как я , которые хотят играть ради игры становится не просто не интересным, но и бессмысленным в виду несправедливости всеей этой ситуации борьбы с клонами . Как говорится один становится в поле не воин . У меня никогда не было даже компьютера и я незнаю как вообще бороться с этой модой или вирусом ввиде клонов . Ну уж очень хочется чтобы хоть как-то кто-то повлиял на эту ситуацию. Понятно что модераторы КП этого делать не будут, а сами созидатели этих клонов тем более. И почему я не хакер!))) А бороться с ветрянными мельницами я не вижу смысла.
Товарищи Горы и ему подобные, может быть у вас есть немножко обыкновенной совести кусочек , чтобы в конце концов играть по правилам. А то ведь ваша МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ перерастёт в конкретную психологическую болезнь с последствиями для вас и окружающих. А это ни есть хорошо. С пониманием пожалуйста, обращаюсь к вам ! Всем Добра !
Ознакомился с комментариями последних дней и у меня уже складывается ощущение, что КП становится конкурсом клонов одного или двух - трёх человек . А сам КП для таких как я , которые хотят играть ради игры становится не просто не интересным, но и бессмысленным в виду несправедливости всеей этой ситуации борьбы с клонами . Как говорится один становится в поле не воин . У меня никогда не было даже компьютера и я незнаю как вообще бороться с этой модой или вирусом ввиде клонов . Ну уж очень хочется чтобы хоть как-то кто-то повлиял на эту ситуацию. Понятно что модераторы КП этого делать не будут, а сами созидатели этих клонов тем более. И почему я не хакер!))) А бороться с ветрянными мельницами я не вижу смысла.
Товарищи Горы и ему подобные, может быть у вас есть немножко обыкновенной совести кусочек , чтобы в конце концов играть по правилам. А то ведь ваша МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ перерастёт в конкретную психологическую болезнь с последствиями для вас и окружающих. А это ни есть хорошо. С пониманием пожалуйста, обращаюсь к вам ! Всем Добра !