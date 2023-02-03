«Ноттингем Форест» подписал капитана сборной Ганы Айю

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сегодня, 12:06

«Ноттингем Форест» подписал капитана сборной Ганы .

Нападающий подписал контракт с английским клубом до конца сезона. Ранее футболист выступал за «Аль-Садд». Айю будет играть за «лесников» под 42-м номером.